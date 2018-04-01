رايان رينولدز يرد على شائعات عدم استقرار حياته الزوجية مع بليك ليفلي

سخر النجم العالمي رايان رينولدز من الشائعات، التي ترددت حول عدم استقرار حياته الزوجية وأنه لا يلتقي كثيرا بزوجته الممثلة الأمريكية بليك ليفلي.



وكشف رايان من خلال تغريدة بموقع التدوين الاجتماعي " تويتر" قائلا: "أتمنى أن أحصل على وقت لنفسي"، في إشارة منه إلى أنه يسخر وقته لـ"ليفلي" وأن التمثيل لا يشغلهما عن بعضهما البعض.



يشار إلى أن رايان كان متزوجا من النجمة العالمية سكارليت جوهانسون ثم انفصلا وتزوج من بليك ليفلي وأنجب منها إينس رينولدز، وجيمس رينولدز.

