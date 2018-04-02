أمين الفتوى يوضح عدة المرأة المطلقة

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن عدة المرأة المطلقة، إذا كانت غير مدخول بها فلا يكون لها عدة فبمجرد طلاقها بمن عقد عليها فيجوز لها الزواج من غيره بمجرد هذا الطلاق.



وأضاف "وسام" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، أما إذا كان قد دخل بها فعدتها 3 حيضات إذا كانت تحيض، فإذا كانت لا تحيض فإن عدتها ثلاثة أشهر هجرية.



وأشار إلى أن المرأة إذا طلقت وهى حائض فلا تحتسب هذه الحيضة من عدتها ولكن عليها ان تحسب عدتها من بعد انتهاء هذه الحيضة.

