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رياضة

تركي آل الشيخ يخصص ساعة يوميا لاستقبال الرياضيين

الأحد 01/أبريل/2018 - 05:13 م
المستشار تركي آل
المستشار تركي آل الشيخ
حسن العمدة
حدد المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية ، ساعة يوميا، لاستقبال الرياضيين بمكتبه؛ لمناقشة القضايا الرياضية، وطرح وجهات النظر الخاصة لتطوير الرياضة بالمملكة.

وقال رجاء الله السلمي، وكيل رئيس الهيئة لشئون الإعلام والعلاقات العامة، إنه تقرر أن يستقبل رئيس هيئة الرياضة، الرياضيين بمكتبه يوميا، من 12 حتى الواحدة ظهرا، اعتبارا من غد الاثنين ، لمناقشة كل ما يخص الرياضة.

جاء ذلك من خلال تغريدة للسلمي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، جاء فيها: "اعتبارا من يوم غد الاثنين وبشكل يومي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي آل الشيخ، يلتقي بالرياضيين في مكتبه من الساعة 12- 1 ظهرا، لمناقشة كل ما يخص الرياضة، والاطلاع على كافة الآراء بما يخدم مصلحة رياضة وطننا الغالي.

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