دار الإفتاء توضح حكم تعليق صور على حائط المنزل

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تعليق صور فوتوغرافية أو صور مرسومة باليد على حائط المنزل لا مانع منه شرعًا طالما أنه ليس به شيء محرم.



وأضاف "وسام" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، فى إجابته على سؤال « ما حكم تعليق صور على حائط المنزل؟ »، أن تعليق صور مرسومة أو فوتوغرافية ليس من الذى نهى عنه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) ولكن الصورة التى نهى عنها النبي (صلى الله عليه وسلم) هى التماثيل الذي يعبدها الآخرون دون الله.

