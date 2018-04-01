أمسية شعرية لأحمد تيمور على المسرح الصغير بالأوبرا الأربعاء المقبل

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، أمسية للشاعر الكبير الدكتور أحمد تيمور، مساء الأربعاء المقبل، على المسرح الصغير.



ويلقي تيمور خلال الأمسية مجموعة من أهم وأشهر قصائده التى تتنوع بين التأملية، الرومانسية والوطنية ويتخللها فقرات فنية لكل من أحمد الكحلاوى وفرقته، محمود التهامى، مجد القاسم، سيد الرفاعى ويقدمه الإعلامي عبد الوهاب قتاية.



جدير بالذكر أن الشاعر الدكتور أحمد تيمور تخرج في كلية الطب جامعة القاهرة ثم حصل على ماجستير الطب في الفسيولوجيا وماجستير الأمراض الباطنية، ونال درجة الدكتوراه من جامعة الأزهر وزمالة الأبحاث من جامعة تفتس الأمريكية، ويعمل أستاذا بكلية الطب جامعة الأزهر.



وشارك في العديد من الأمسيات والندوات وأقيمت له الكثير من الأمسيات الشعرية الخاصة بمختلف الأماكن الثقافية فى مصر والعالم، نشرت قصائده الشعرية في الصحف والمجلات العربية، صدر له دواوين شعرية منها ثنائية الطفو والغرق، اثنين في وصف أمريكا، العصافير في زيها القاهري، قافية بين أمرئ القيس وبيني، قليل من الحب لا يصلح، هاتف من وراء الشجيرات، امرأة من خزف وخرافة، أمسية من الشعر الخالص، بوح الفاء المكسورة، شيء من العشق، عشب يحجب النخيل، آهات القدس، شجن شجر الشوارع والمسرحية الشعرية البراكين الطيبة.