كذبة أبريل.. تعرف على أشهر 10 شائعات في تاريخ الكرة المصرية



وكان خبر انضمام كارلوس إلى الزمالك ما هو إلا إشاعة ولم يتحقق على أرض الواقع ، خاصة أن مرتضى منصور رئيس الزمالك أعلن أن صفقة القرن هى عبدالله السعيد لاعب الأهلى .



10 ) عودة الحضرى إلى القلعة الحمراء

تردد كثيرا خلال السنوات الماضية خبر يفيد بعودة عصام الحضرى حارس المنتخب الوطنى لكرة القدم إلى ناديه السابق الأهلى ، ولم يحدث ذلك على الإطلاق حتى الآن فى ظل تمسك مسئولي القلعة الحمراء بعدم عودة الحارس مرة أخرى خصوصا أنه خرج من النادى دون رغبة مسئوليه عند اتجاهه إلى سويسرا واحترف فى سيون رغم حاجة النادى إليه.

ارتبط شهر "أبريل " بالشائعات فى ظل ارتباط العديد من المواقف بهذا الشهر.وهناك العديد من المواقف الخاصة بالرياضة المصرية التي ارتبطت بالشائعات خلال الفترة الماضية ، ولم يحدث على أرض الواقع ، على طريقة "كذبة أبريل"."صدى البلد" يعرض أبرز 10 مواقف يمكن أن نطلق عليها "كذبة أبريل " فى الرياضة المصرية.أثير فى السنوات الماضية بعض الأخبار التى أكدت سعى مرتضى منصور فى الحصول على خدمات النجم البرازيلى "رونالدينهو " ، وهو ما أدى إلى حالة من التعجب والدهشة لدى الجماهير البيضاء ، ولكن لم يحدث الأمر على أرض الواقع وكانت تلك الأخبار شائعات لا أساس لها من الصحة.كان خبر تولى دييجو مارادونا أسطورة كرة القدم تدريب فريق سموحة أثار دهشة العديد من محبى كرة القدم ، وأكد الجميع أنه فى حالة نجاح مسئولى سموحة فى الإتيان بمارادونا لتدريب الفريق فسيكون حدثا كبيرا واستثنائيا فى ظل المكانة الكبيرة التى يحتلها النجم الأرجنتينى فى العالم أجمع ، ولكن لم يتحقق هذا الخبر على أرض الواقع.خرج أحمد حسام ميدو مدرب الزمالك السابق ليعلن عن قرب توليه تدريب ناد أوروبي كبير خلال الفترة المقبلة ، مؤكدا أن النادى سيكون مفاجأة من العيار الثقيل لدى عشاق كرة القدم ، وأوضح ميدو أنه سيعلن عن اسم النادى فى يناير الماضى ولكن لم يحدث ذلك على أرض الواقع حتى الآن ودخول شهر أبريل.ارتبط اسم النجم الفرنسى لاسانا ديارا بالانضمام إلى الأهلى كثيرا خلال الفترة الماضية ، وبالتحديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية ، وهو الأمر الذى أدى إلى حالة من السعادة لدى محبى الأهلى ، ولكن لم يتحقق أيضا الأمر على أرض الواقع .كان خبر انضمام محمد زيدان نجم المنتخب الوطنى السابق إلى الأهلى أحد أهم الشائعات التى شهدتها الرياضة المصرية ، فحينها كان اللاعب يعد أحد أهم المواهب الكروية فى العالم نتيجة تألقه الملفت مع ناديه بورسيا دورتموند .فجر أحمد الشناوى حارس نادى الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل منذ عدة أعوام بتلقيه عرضا احترافيا جادا من أحد الأندية الإسبانية ، ولكن لم يخرج الحارس للاحتراف وظل متواجدا فى الزمالك طوال الفترة الماضية .أكد صلاح محسن مهاجم إنبى السابق ولاعب الأهلى الحالى تلقيه عرضا احترافيا رسميا من جانب بورسيا دورتموند الألمانى النادى الكبير بمقابل مادى قوى يصل إلى 2.5 مليون يورو، ولكن لم يحترف اللاعب وانتقل إلى الأهلى خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية .شهدت الأعوام السابقة تردد أقاويل حول انضمام صامويل إيتو الأسطورة الكاميرونية ونجم تشيلسى الإنجليزى وبرشلونة السابق إلى سموحة ، ولكن لم يتحقق الأمر أيضا على أرض الواقع ولم ينضم إيتو إلى سموحة .ارتبط اسم الأسطورة البرازيلية روبرتو كارلوس بصفقة القرن فى الزمالك التى أعلن عنها مرتضى منصور فى الآونة الأخيرة .