الأهلي يحتفل بعيد ميلاد "سعد سمير" الـ 29

وجه النادي الاهلي التهنئة لـ سعد سمير بمناسبة عيد ميلاده الـ 29 مؤكدا انه هداف المدافعين حيث تمنى له مزيدا من السعادة والتوفيق بمستقبله الكروي.



ونشر الحساب الرسمي للأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " صورة للاعب وعلق: " نحتفل اليوم بعيد ميلاد #هداف_المدافعين لاعبنا سعد سمير. نتمنى لك عيد ميلاد سعيد".



يذكر أن سعد مواليد بنها في الأول من أبريل 1989، بدأ مسيرته لاعبًا بألعاب القوى، قبل أن تتغير مجريات حياته بلعب كرة القدم في نادي اتحاد الشرطة، وصعد معه للدوري الممتاز.



عام 2009 انتقل سعد من اتحاد الشرطة للنصر الليبي ومنه للنادي الأهلي، ولصغر سنه ووجود لاعبين كبار في مركزه انتقل على سبيل الإعارة إلى نادي المقاولون العرب، ثم النادي المصري، قبل أن يعود مجددا إلى النادي الأهلي عام 2012، ومنذ هذا التاريخ وحتى اليوم يلعب سعد سمير دورا كبيرا في الدفاع الأهلاوي.

