وصول الطائرة الثانية الحاملة للدبلوماسيين الروس المطرودين من الولايات المتحدة إلى موسكو



يذكر أن الولايات المتحدة طردت 60 دبلوماسيًا روسيًا وأغلقت القنصلية العامة في مدينة سياتل الأمريكية.



واتخذت روسيا تدابير للرد تجاه جميع الدول بما في ذلك طرد 60 دبلوماسيًا أمريكيًا ، وأغلقت القنصلية العامة في مدينة سان بطرسبرج.



وصلت الطائرة الثانية والأخيرة التي تقل الدبلوماسيين الروس المطرودين من الولايات المتحدة اليوم /الأحد/ إلى مطار "فنوكوفو" الدولي بالعاصمة الروسية موسكو.وذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية أن الطائرة هبطت اليوم وعلى متنها الدبلوماسيون مع أفراد عائلاتهم بمن فيهم الدبلوماسيون الذين عملوا بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.من جانبها..أعلنت دول أوروبية بينها بريطانيا فرنسا وألمانيا وبولندا ودول البلطيق وأوكرانيا ومولدافيا وكرواتيا وألبانيا بالإضافة إلى الولايات المتحدة وكندا ، عن طرد أكثر من 100 من الدبلوماسيين الروس من أراضيها على خلفية قضية "سكريبال".