"سانا": التوصل إلى اتفاق بخروج مسلحي "جيش الإسلام" من مدينة دوما السورية



وأكدت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) - استمرار عودة المدنيين إلى مدن وبلدات الغوطة الشرقية في ريف دمشق، بعد استكمال رحيل المسلحين عنها مؤخرا.



وكانت الوزارة أفادت، في وقت سابق، بخروج نحو 3 آلاف مسلح برفقة عائلاتهم من الغوطة، مشيرة إلى أن ما يزيد عن 41 ألف شخص غادروا مناطق عربين وجوبر وعين ترما وزملكا منذ إعلان الهدنة الإنسانية. وأضافت أنه سيتواصل خروج المدنيين من دوما عبر الممر الإنساني في مخيم الوافدين. وتبقى دوما المنطقة الوحيدة في الغوطة الشرقية خارج سيطرة الحكومة السورية.



أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم /الأحد/ بالتوصل لاتفاق يقضي بخروج مسلحي (جيش الإسلام) من مدينة دوما إلى مدينة جرابلس بريف دمشق، وتسوية أوضاع المتبقين منهم.وأضافت الوكالة أن الاتفاق ينص على تسليم المسلحين أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة للدولة، وعودة كل مؤسسات الدولة بالكامل إلى مدينة دوما، بالإضافة إلى تسليم جميع المختطفين المدنيين والعسكريين وجثامين الشهداء، مشيرة إلى أن الدفعة الأولى التي ستخرج من دوما يبلغ عددها نحو 1300 شخص من المسلحين وأسرهم.وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم انتهاء عملية إخراج مسلحي (فيلق الرحمن) وعائلاتهم من غوطة دمشق الشرقية بنجاح.