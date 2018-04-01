«مايكروسوفت» تقدم حلولا جديدة للتطوير العقاري بمصر

أعلنت إحدى كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تقديم الحلول الرقمية، وإحدى شركات A15”"،الدولية عن تسليمها لأحدث حلولها المتخصصة في تحقيق التحول الرقمي لقطاع التطوير العقاري، والقائمة على تقنيات Microsoft Dynamics 365 إلى شركة "مدار" للتطوير العقاري، الشركة الصاعدة في مجال استثمارات العقارات التجارية والسكنية وتطويرها، وذلك بهدف وضع قاعدة رقمية صلبة تستند عليها جميع عمليات الشركة لتزيد من كفاءة وسرعة العمل.



ويعمل حل Microsoft Dynamics 365 - Online CRM على مساعدة "مدار للتطوير" في تمكين موظفي خدمة العملاء في مركز الاتصالات ومسؤولي المبيعات من استخدام أدوات وتحليلات رقمية دقيقة لفهم العملاء بشكل أفضل وخدمتهم بشكل أسرع وبيع المزيد من الوحدات.



