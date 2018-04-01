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أخبار العالم

هجوم لحركة الشباب على قاعدة للاتحاد الإفريقي جنوب الصومال

الأحد 01/أبريل/2018 - 05:06 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ا ش ا
قال ضابط بالجيش الصومالي إن مقاتلين متشددين مدججين بالسلاح نفذوا هجوما على قاعدة عسكرية تابعة للاتحاد الإفريقي في جنوب الصومال.

ونقلت شبكة (إيه بي سي) الإخبارية الأمريكية عن الكولونيل أحمد حسن قوله : " إن الهجوم بدأ صباح اليوم /الأحد/ عندما انفجرت سيارتان مفخختان على مدخل القاعدة ثم ترجل مسلحون ليدخلوا القاعدة شديدة التحصين في بلدة (بولو مارير) الواقعة جنوبي الصومال، وهي بلدة زراعية في إقليم شابيلي السفلي" ..مضيفا أن قوات الاتحاد الإفريقي لا تزال تقاتل المسلحين حول القاعدة.
وأعلنت حركة الشباب الصومالية المتشددة مسئوليتها عن الهجوم ، وقالت إن مقاتليها قتلوا العشرات من جنود الاتحاد الإفريقي في حين
لم يتسن الحصول بشكل فوري على تعليق من مسئولي الاتحاد الإفريقي على ذلك الهجوم.

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