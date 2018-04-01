الاستخبارات العراقية تضبط مخزن عبوات ناسفة لتنظيم داعش في الموصل



وقالت المديرية - في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز ) العراقية - إن الاستخبارات العسكرية في فوج الاستخبارات والاستطلاع والمراقبة بالفرقة 16، واستنادا الى معلومات استخبارية دقيقة وبعملية استباقية نوعية، تمكنت من ضبط مخزن للعبوات الناسفة في منطقة كوكجلي بالجانب الايسر من الموصل.



وأضافت أن المخزن يضم 2850 قالب عبوات ناسفة جاهزة للتعبئة بالمواد المتفجرة، ويضم أيضا 53 عبوة ناسفة جاهزة للاستخدام كانت (داعش) الارهابية تستخدمها لاستهداف المواطنين الابرياء وقواتنا الامنية، مشيرة الى أنه تم التعامل مع المخزن من قبل مفرزة كتيبة هندسة الفرقة وفق الضوابط المعمول بها.



في سياق متصل، ذكرت اللجنة الأمنية في مجلس ناحية مندلي بمحافظة ديالى العراقية أن تنظيم "داعش" بدأ في استهداف النخب العشائرية في حوض زراعي استراتيجي شرقي الناحية.



وقال رئيس اللجنة الأمنية حيدر المندلاوي في تصريح اليوم /الأحد/ إن "تنظيم داعش بدأ مؤخرا في تطبيق أسلوب استهداف النخب العشائرية المعروفة في حوض الندا (20 كيلومترا شرقي مندلي)، في إطار محاولاته للضغط النفسي على الأهالي".



وأضاف أن "ثلاث هجمات استهدفت منازل شيوخ عشائر في حوض الندا خلال الأسابيع الماضية.. فيما تعرض منزل أحد شيوخ قبيلة الندا في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس إلى هجوم مسلح من قبل داعش لكن الأهالي تمكنوا من التصدي له وإحباطه"، لافتا إلى أن خلايا داعش بدأت تثير بالفعل قلق الأهالي ما يستدعي خطط أمنية تضمن إنهاء خطر تلك الخلايا واستعادة الاستقرار.



وكان قائد عمليات ديالى الفريق الركن مزهر العزاوي قد أكد، في وقت سابق اليوم، أن الوضع الأمني في "حوض الندا" شرق المحافظة تحت السيطرة، مشيرا إلى أن نشاط داعش محدود للغاية.



أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية / اليوم الاحد/ ضبط مخزن عبوات ناسفة تابع لتنظيم ( داعش) الإرهابي، في الجانب الايسر من الموصل.