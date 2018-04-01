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رياضة

النادي الأفريقي التونسي: الحارس عاطف الدخيلي يتجاوز مرحلة الخطر

الأحد 01/أبريل/2018 - 05:29 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
أعلن النادي الأفريقي التونسي على صفحته الرسمية بالموقع الاجتماعي "فيسبوك"، أن الحارس عاطف الدخيلي أجرى مساء أمس عملية جراحية على مستوى الوجه و"تجاوز مرحلة الخطر" لكنه بقي تحت المراقبة الطبية لتلقي مزيدٍ من العلاج.

ونقلًا عن صحيفة "الشروق" كان عاطف الدخيلي تعرض أمس إلى إصابة حادة على مستوى الوجه خلال لقاء فريقه مع نادي أولمبيك مدنين بملعب رادس استوجبت نقله مباشرة إلى إحدى المصحات لتلقي الاسعافات الضرورية.

وانتهت هذه المباراة التي تتنزل في إطار الجولة الثانية والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بالتعادل (1-1).

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