بابا الفاتيكان منددا بأحداث غزة: العزل يُقتلون في الأراضي المقدسة



وجاءت دعوة بابا الفاتيكان في عظته اليوم الأحد بقداس عيدالفصح من ساحة القديس بطرس في روما والتي يحضرها عشرات الآلاف حيث قال: "إن الصراع في الأراضي المقدسة لم يسلم منه المسالمون".



كما دعا بابا الفاتيكان إلى إنهاء "المذبحة" في سوريا، مطالبا بالسماح للمساعدات الإنسانية بالدخول للمناطق التي تعاني هناك، ودعا أيضا لإرساء السلام في جنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية.



وشارك عشرات الآلاف من الفلسطينيين أمس الأول الجمعة في مسيرة (العودة) إحياء لذكرى (يوم الأرض) إذ نصبوا الخيام بالقرب من الجدار الأمني وألقوا الحجارة وأشعلوا الإطارات المطاطية احتجاجا على استمرار الاحتلال والإجراءات القمعية المستمرة ضدهم.

دعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إلى إرساء السلام في الأراضي المقدسة .. منددا بمقتل العزل في الأراضي المقدسة وذلك بعد يومين من استشهاد فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.