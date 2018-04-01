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محافظات

إجراء أول عملية قلب مفتوح في مستشفى كفر الشيخ الجامعي ..فيديو وصور

الأحد 01/أبريل/2018 - 05:17 م
إجراء أول عملية قلب
إجراء أول عملية قلب مفتوح في مستشفى كفر الشيخ
محمود زيدان
شهد مستشفى كفر الشيخ الجامعي، اليوم، إجراء أول عملية جراحة قلب مفتوح لسيدة تبلغ من العمر 40 عامًا، حيث كانت تعاني من عيب خلقي في القلب ثقب بين الأذنين، وذلك بإشراف فريق طبي من جراحة القلب والصدر بإشراف الدكتور محمد عبد العال، أستاذ جراحة القلب ومدير عام المستشفى الجامعي.

وكانت المريضة تُعاني من عيب خلقي في القلب منذ فترة طويلة حيث كانت تشتكي من ضربات قلب سريعة غير منتظمة و"نهجان"، حيث خضعت للكشف الطبي والفحوصات بقسم القلب بالمستشفى، وتبين أنها مُصابة بعيب خلقي في القلب عبارة عن ثقب بين الأذنين، وتم إجراء العملية بنجاح تام. 

من جانبه، قال الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، لـ"صدى البلد"، إن الجامعة قامت باستكمال كل مقومات المستشفى الجامعي من أجهزة تشخيص وعلاج في جميع الأقسام عدا أجهزة قسم الأورام التي يتم استكمالها – حاليًا – لافتًا إلى أنه يتم إجراء العمليات الكبرى داخل المستشفى لخدمة المرضى من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

إجراء أول عملية قلب مفتوح في مستشفى كفر الشيخ الجامعي ..فيديو وصور
إجراء أول عملية قلب مفتوح في مستشفى كفر الشيخ الجامعي ..فيديو وصور
إجراء أول عملية قلب مفتوح في مستشفى كفر الشيخ الجامعي ..فيديو وصور

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