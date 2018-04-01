ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

صاحب منزل يعثر على تمساح عملاق بحمام السباحة .. صور

الأحد 01/أبريل/2018 - 05:15 م
صدى البلد
أحمد شريف
في لقطات مرعبة سحب تمساح بطول 11 قدما من حمام سباحة كان يعوم به بأحد المنازل في ولاية فلوريدا.

وتبين الصور الملتقطة تمساح عملاق يسبح في حمام سباحة بمنزل العائلة الأمريكية، وذلك قبل أن يتم استدعاء الشرطة وسحبه من رقبته لإخراجه من المنزل.

وبحسب صحيفة " ذا صن"، تسلل الوحش الضخم عبر سياج الحديقة الخلفية للمنزل، في وقت متأخر من الليل، وذلك فقًا لما ذكرته صاحبة المنزل "باتريشيا كارفر.

وقالت باتريشيا إن زوجها استيقظ من النوم، عندما سمع صوت غريب يأتي من خارج المنزل الكائن بحي كالوسا ليكس.

وعندما تفقد حديقة المنزل تفاجئ بالتمساح العملاق يعوم داخل حمام السباحة، المتواجد بحديقة المنزل، ليصاب بالذعر ويقوم بالاتصال بالشرطة على الفور، ليمسكوا بالتمسح المخيف ويسحبوه خارج المنزل.
صاحب منزل يعثر على تمساح عملاق بحمام السباحة .. صور
صاحب منزل يعثر على تمساح عملاق بحمام السباحة .. صور
صاحب منزل يعثر على تمساح عملاق بحمام السباحة .. صور

ترشيحاتنا

بعد طول انتظار.. القضاء ينتصر لأصحاب المعاشات.. حكم بأحقية 3.9 مليون شخص في العلاوات.. مراقبون: خطوة جيدة وننتظر التنفيذ.. واقتصادي: سيرهق الخزينة العامة للدولة

لجنة مشتركة بين المالية والتضامن لبحث صرف 80% من علاوات "المعاشات"

في ذكرى رحيل أكبر معمرة.. تعرف على أسرار طول عمرها

صورة صلاح تتصدر صفحة الحساب الرسمي للدوري الانجليزي على "تويتر"

التموين: «أهلا رمضان» يقدم تخفيضات 20% على السلع بدءًا من 10 مايو.. فيديو

اعتداء وحشي على فتاة مسلمة داخل مستشفى بأمريكا.. فيديو

شاهد.. صورة «الناشئ» عصام الحضري في كفر البطيخ

حسام البدري يكشف تفاصيل أزمة عبد الله السعيد مع الخطيب.. فيديو

وزير الشباب: إذاعة 24 مباراة من لقاءات مونديال روسيا 2018

حسام البدري يرد على ما أثير حول إمكانية رحيله عن الأهلي .. فيديو

3 طرق للتخلص من الدهون العنيدة

الإفتاء تكشف عن «حالة واحدة» لا يدخل فيها كافل اليتيم الجنة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

راعى كنيسة الروم الأرذثوكس بدمياط يشيد بالإجراءات الأمنية في أحد السعف.. صور

الأقصر تحتفل بـ"عيد السعف".. صور

درة تقلد جينيفر لوبيز وترتدى نفس الفستان.. صور

نجوم هوليوود يشاركون في جنازة "ستيفن هوكينج"

أقباط المنيا يحتفلون بأحد السعف وسط تشديدات أمنية.. صور

فيديو

وزير الأوقاف: لم ترد إلينا أى شكوى من اللحوم الموزعة على الفقراء.. فيديو
وزير البيئة: تطبيق منظومة المخلفات الجديدة في 4 محافظات
وزير البيئة: إنشاء 3 مصانع جديدة لتدوير المخلفات في كفر الشيخ ..فيديو وصور
شاهد.. احتفالات كنيسة الشهيد مار جرجس بالفيوم بأحد الشعانين
الأقباط يحتفلون بـ"أحد السعف" بدير الأنبا سمعان.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟