صاحب منزل يعثر على تمساح عملاق بحمام السباحة .. صور

في لقطات مرعبة سحب تمساح بطول 11 قدما من حمام سباحة كان يعوم به بأحد المنازل في ولاية فلوريدا.



وتبين الصور الملتقطة تمساح عملاق يسبح في حمام سباحة بمنزل العائلة الأمريكية، وذلك قبل أن يتم استدعاء الشرطة وسحبه من رقبته لإخراجه من المنزل.



وبحسب صحيفة " ذا صن"، تسلل الوحش الضخم عبر سياج الحديقة الخلفية للمنزل، في وقت متأخر من الليل، وذلك فقًا لما ذكرته صاحبة المنزل "باتريشيا كارفر.



وقالت باتريشيا إن زوجها استيقظ من النوم، عندما سمع صوت غريب يأتي من خارج المنزل الكائن بحي كالوسا ليكس.



وعندما تفقد حديقة المنزل تفاجئ بالتمساح العملاق يعوم داخل حمام السباحة، المتواجد بحديقة المنزل، ليصاب بالذعر ويقوم بالاتصال بالشرطة على الفور، ليمسكوا بالتمسح المخيف ويسحبوه خارج المنزل.

