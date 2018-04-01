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أخبار البلد

تغريم "المصري اليوم" 150 ألف جنيه وإحالة رئيس التحرير للتحقيق

الأحد 01/أبريل/2018 - 05:36 م
مكرم محمد أحمد ،
مكرم محمد أحمد ، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
عبدالوكيل ابوالقاسم
قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تغريم صحيفة "المصرى اليوم" 150 ألف جنيه، وإحالة رئيس التحرير ومحرر الخبر الخاص بـ"حشد المواطنين للانتخابات الرئاسية" للتحقيق بمعرفة نقابة الصحفيين.

كما أحالت معد فيديو تم بثه على الموقع الإلكترونى لها بعنوان "تعرف على اختيار المرشح الرئاسى موسى مصطفى موسى أثناء تصويته خلف الستار"، أيضا إلى نقابة الصحفيين للتحقيق معهم، وقرر المجلس الأعلى للإعلام إلزام الصحيفة بنشر اعتذار للهيئة الوطنية للانتخابات فى نفس المكان والمساحة التى نشر فيها خبر الصحيفة عن حشد الدولة المواطنين فى انتخابات الرئاسة.

وكانت صحيفة "المصرى اليوم" نشرت خبرا فى آخر أيام تصويت المصريين فى الداخل عن قيام الدولة بالتدخل فى الانتخابات الرئاسية وحشد الناخبين للتصويت فى آخر أيام الاقتراع فى الانتخابات، كما نشرت فيديو تم بثه على الموقع الإلكترونى لها بعنوان" تعرف على اختيار المرشح الرئاسى موسى مصطفى موسى اثناء تصويته خلف الستار".
تغريم "المصري اليوم" 150 ألف جنيه وإحالة رئيس التحرير للتحقيق
تغريم "المصري اليوم" 150 ألف جنيه وإحالة رئيس التحرير للتحقيق

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