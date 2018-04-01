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فكر دينى

داعية إسلامي يوضح «هل يأثم سائق الميكروباص على المتوفين من الركاب»

الأحد 01/أبريل/2018 - 05:34 م
يسري عزام
يسري عزام
محمد صبري عبد الرحيم
أكد الشيخ يسري عزام، الداعية الإسلامي، أنه لا إثم على سائق الميكروباص الذي مات بعض الركاب في حادث مروري طالما أنه كان يراعي التعليمات والإرشادات.

وأضاف «عزام»، خلال تقديمه برنامج «المسلمون يتساءلون»، في إجابته عن سؤال: «أبي كان يعمل سائقًا ومات في حادث ومعه أشخاص آخرون كانوا يركبون معه، فهل يحاسب على موتهم؟» أنه لا إثم عليه لأنه لم يتعمد قتلهم وهو مات معهم.

واستشهد بما روي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، قال : «إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»، رواه ابن ماجة عن ابن عباس (2045)، ورواه ( 2043) عن أبي ذر بلفظ: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي: الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ».

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