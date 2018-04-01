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فن

أغنية «بص بص» لمحمود الليثي تتجاوز 500 ألف مشاهدة على يوتيوب

الأحد 01/أبريل/2018 - 07:01 م
صدى البلد
سعيد فراج
تجاوزت أغنية "بص بص" للنجم الشعبي محمود الليثي حاجز النصف مليون مشاهدة علي موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

كان الليثي قد قام بغناء الاغنيه في فيلم علي بابا الذى يعرض في السينما حاليا.

"علي بابا" بطولة كريم فهمي وايتن عامر ومحمد ثروت و دارين حداد ومني ممدوح ومن تاليف كريم فهمي. لليثي تتجاوز النصف مليون مشاهدة علي اليوتيوب

تجاوزت اغنية "بص بص" للنجم الشعبي محمود الليثي حاجز النصف مليون مشاهدة علي موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

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