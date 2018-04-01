«موراتا» يسجل هدف تشيلسي الأول في مرمى توتنهام.. فيديو

أحرز الفارو موراتا هدف فريق تشيلسي الأول فى مرمى توتنهام هوتسبير فى الدقيقة 30 من تسديدة رأسية قوية فى المباراة المقامة حاليا فى إطار الجولة الـ 32 على ملعب ستامفورد بريدج فى دورى البريميرليج الإنجليزي.



بدأ اللقاء بضغط من جانب لاعبى توتنهام على دفاعات البلوز وأهدر لارى لاعب توتنهام هدفا محققا فى الدقيقة العاشرة عقب تلقيه تمريرة عرضية من زميله ألكسندر داخل منطقة الجزاء سددها برأسه قوية تمر إلى جوار حارس مرمى تشيلسي.



جرت محاولات من جانب ألفارو موراتا نجم تشيلسي لاختراق دفاعات توتنهام وتهديد المرمى فى الدقيقة 15 وتصدى حارس توتنهام لتسديدة صاروخية من ويليام لاعب البلوز عقب تسلمه كرة ذكية من البلجيكى ايدن هازارد.



ألغى أندريه مارينر حكم اللقاء هدفا احرزه ماركوس ألونسو لاعب تشيلسي فى الدقيقة 18 بداعى التسلل ونجح الفارو موراتا فى الدقيقة 30 فى تسجيل هدف التقدم للبلوز من رأسية قوية فى شباك حارس المنافس.