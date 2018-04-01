الدوري اللبناني .. العهد يحصد لقب الدوري للمرة السادسة في تاريخه

فاز العهد على الأنصار بهدف وحيد في الدقائق القاتلة ليتوج رسميا بلقب الدوري اللبناني لكرة القدم للمرة السادسة في تاريخه والثانية على التوالي، وذلك قبل جولة واحدة من ختام الدوري.



وسجل الهدف سمير إياس في الدقيقة 86 من المباراة، ليرفع العهد رصيده إلى 51 نقطة في الصدارة بفارق 4 نقاط عن النجمة الوصيف.



ولعب العهد بنفس التشكيلة التي فار بها على السلام، بينما غاب عن الأنصار الظهير الأيمن نصار نصار ولاعب الوسط بلال نجدي.



ولعب العهد بحذر شديد بسبب الضغط الذي عاشه اللاعبون، حيث كانت عيونهم على اللقب من جهة، وتفكيرهم في مباراة حاسمة في حال التعادل من جهة أخرى.



وزادت الأمور صعوبة على الفريق بعد وصول أنباء عن تقدم النجمة بهدفين على الإخاء الأهلي في صيدا.



وفي المقابل خاض الأنصار اللقاء بدون ضغوط، فالخسارة لن تؤثر عليه في شيء.



ونال مدافع الأنصار البديل، علي الاتات، الإنذار الأول بعد الدخول بقوة على لاعب العهد محمد حيدر.



ولم يحفل الشوط الأول بفرص حقيقة باستثناء واحدة من علاء البابا، كادت أن تقلب الموازين لولا نور منصور الذي أبعد الكرة من على خط المرمى.



وكانت الضربة القاصمة للأنصار، ففي الوقت الذي كان يهم فيه الفريقان للخروج من هذا الشوط، ارتكب علي الاتات خطأ آخر فكلفه ذلك الطرد.



وخاض الأنصار الشوط الثاني بعشرة لاعبين فدانت السيطرة للعهد.



وتوالت هجمات العهد دون أي خطورة، وفاجأ حسين الزين، حارس الأنصار بكرة قرب القائم، وفي الدقيقة 72 سدد عباس عطوي كرة قوية أنقذها مهدي خليل ببراعة.



في الدقيقة 86 يرفع حسين الزين الكرة فيتابعها اللاعب البديل سمير اياس برأسه داخل المرمى محرزا هدف اللقاء الوحيد.



وعلى ملعب صيدا البلدي تغلب النجمة على الاخاء الأهلي عاليه (3ـ0).



وسجل للنجمة حسن معتوق في الدقيقتين 14 و80، كريم درويش في الدقيقة 21.