ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الدوري اللبناني .. العهد يحصد لقب الدوري للمرة السادسة في تاريخه

الأحد 01/أبريل/2018 - 05:36 م
العهد اللبناني
العهد اللبناني
حسن العمدة
فاز العهد على الأنصار بهدف وحيد في الدقائق القاتلة ليتوج رسميا بلقب الدوري اللبناني لكرة القدم للمرة السادسة في تاريخه والثانية على التوالي، وذلك قبل جولة واحدة من ختام الدوري.

وسجل الهدف سمير إياس في الدقيقة 86 من المباراة، ليرفع العهد رصيده إلى 51 نقطة في الصدارة بفارق 4 نقاط عن النجمة الوصيف.

ولعب العهد بنفس التشكيلة التي فار بها على السلام، بينما غاب عن الأنصار الظهير الأيمن نصار نصار ولاعب الوسط بلال نجدي.

ولعب العهد بحذر شديد بسبب الضغط الذي عاشه اللاعبون، حيث كانت عيونهم على اللقب من جهة، وتفكيرهم في مباراة حاسمة في حال التعادل من جهة أخرى.

وزادت الأمور صعوبة على الفريق بعد وصول أنباء عن تقدم النجمة بهدفين على الإخاء الأهلي في صيدا.

وفي المقابل خاض الأنصار اللقاء بدون ضغوط، فالخسارة لن تؤثر عليه في شيء.

ونال مدافع الأنصار البديل، علي الاتات، الإنذار الأول بعد الدخول بقوة على لاعب العهد محمد حيدر.

ولم يحفل الشوط الأول بفرص حقيقة باستثناء واحدة من علاء البابا، كادت أن تقلب الموازين لولا نور منصور الذي أبعد الكرة من على خط المرمى.

وكانت الضربة القاصمة للأنصار، ففي الوقت الذي كان يهم فيه الفريقان للخروج من هذا الشوط، ارتكب علي الاتات خطأ آخر فكلفه ذلك الطرد.

وخاض الأنصار الشوط الثاني بعشرة لاعبين فدانت السيطرة للعهد.

وتوالت هجمات العهد دون أي خطورة، وفاجأ حسين الزين، حارس الأنصار بكرة قرب القائم، وفي الدقيقة 72 سدد عباس عطوي كرة قوية أنقذها مهدي خليل ببراعة.

في الدقيقة 86 يرفع حسين الزين الكرة فيتابعها اللاعب البديل سمير اياس برأسه داخل المرمى محرزا هدف اللقاء الوحيد.

وعلى ملعب صيدا البلدي تغلب النجمة على الاخاء الأهلي عاليه (3ـ0).

وسجل للنجمة حسن معتوق في الدقيقتين 14 و80، كريم درويش في الدقيقة 21.

ترشيحاتنا

شاهد أحدث صورة لمريم ابنة شيرين عبد الوهاب.. اختلفت كثيرًا

إسراء عبد الفتاح تحتفل بعيد ميلاد حمدي الميرغني على طريقتها الخاصة

حسام البدري يكشف تفاصيل أزمة عبد الله السعيد مع الخطيب.. فيديو

حسام البدري يرد على ما أثير حول إمكانية رحيله عن الأهلي .. فيديو

أوراق تحريضية وخريطة لخطوط الغاز ضمن أحراز محاكمة حسن مالك

محمد صلاح مرشح للفوز بجائزة أفضل لاعب في شهر مارس

السكة الحديد : ترشيد عدد من رحلات القطارات لزيادة عوامل الأمان

في ذكرى رحيل أكبر معمرة.. تعرف على أسرار طول عمرها

إسلام الشاطر: أزمة عنيفة في الأهلي بسبب رامز جلال

بعد طول انتظار.. القضاء ينتصر لأصحاب المعاشات.. حكم بأحقية 3.9 مليون شخص في العلاوات.. مراقبون: خطوة جيدة وننتظر التنفيذ.. واقتصادي: سيرهق الخزينة العامة للدولة

شاهد.. ظهور القمر الأزرق في الصين للمرة الثانية خلال شهرين

«BEIN SPORTS» تصدم العرب بشأن مونديال كأس العالم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

راعى كنيسة الروم الأرذثوكس بدمياط يشيد بالإجراءات الأمنية في أحد السعف.. صور

الأقصر تحتفل بـ"عيد السعف".. صور

درة تقلد جينيفر لوبيز وترتدى نفس الفستان.. صور

نجوم هوليوود يشاركون في جنازة "ستيفن هوكينج"

أقباط المنيا يحتفلون بأحد السعف وسط تشديدات أمنية.. صور

فيديو

وزير الأوقاف: لم ترد إلينا أى شكوى من اللحوم الموزعة على الفقراء.. فيديو
وزير البيئة: تطبيق منظومة المخلفات الجديدة في 4 محافظات
وزير البيئة: إنشاء 3 مصانع جديدة لتدوير المخلفات في كفر الشيخ ..فيديو وصور
شاهد.. احتفالات كنيسة الشهيد مار جرجس بالفيوم بأحد الشعانين
الأقباط يحتفلون بـ"أحد السعف" بدير الأنبا سمعان.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟