يوميات النجوم على مواقع التواصل.. محمد رمضان يكشف عن شخصيته في "نسر الصعيد".. أحمد عز ينشر صورة جديدة من «أبو عمر المصري».. وأمير كرارة وأحمد التهامي يواصلان تصوير «كلبش 2» بالهرم

إسراء عبد الفتاح تحتفل بعيد ميلاد حمدي الميرغني على طريقتها الخاصة

هايدي موسى تطلق ألبومها «حنية الدنيا»

جنات تروج لحفل شم النسيم 9 أبريل

أحلام تظهر بإطلالة جديدة

أحمد عز

محمد رمضان

إسراء عبد الفتاح

أمير كرارة

عمرو سعد

منة فضالي

أحلام

جنات

هايدي موسى

يحرص عدد كبير من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم تفاصيل حياتهم اليومية، وذلك عن طريق نشر العديد من الصور والفيديوهات الحصرية سواء على المستوى العملي أو الشخصي .. وكان أهم هذه الأخبار كالتالي:نشر الفنان أحمد عز عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة له من كواليس عمل مسلسله الجديد "أبو عمر المصري"، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم.ظهر "عز" فى الصورة مع فريق عمله المسلسل، وعلى رأسهم المنتج " طارق الجنايني".مسلسل "أبو عمر المصرى" بطولة أحمد عز، فتحى عبد الوهاب، أروى جودة، أمل بوشوشة، منذر رياحنة، أحمد العوضى، عباس أبو الحسن، صبرى فواز، إيمان العاصى، أحمد بدير، محمد سلام، إيمان العاصى، أحمد بدير، محمود حجازى، محمد على رزق، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، نادية كوندة، عارفة عبد الرسول، وإخراج أحمد خالد موسى، سيناريو وحوار مريم ناعوم، وإنتاج طارق الجناينى.شارك النجم محمد رمضان جمهوره بنشر صورة جديدة من شخصيته في مسلسل "نسر الصعيد" المقرر عرضه رمضان المقبل، وظهر رمضان في الصورة وهو يرتدي جلبابا أبيض وخاتمين في يديه أزرق وأسود ويحمل المصحف.مسلسل "نسر الصعيد " يشارك فى بطولته بجانب رمضان، سيد رجب، وعائشة بن أحمد، وسلوى خطاب، ودينا، وعايدة رياض، ومحمد عز، ويوسف عثمان، ومؤمن نور، وهاجر أحمد، ومحمد حاتم، وتأليف محمد عبدالمعطى، وإنتاج العدل جروب، وإخراج ياسر سامى فى أولى تجاربه الإخراجية بالدراما التليفزيونية.كما هنأت الفنانة إسراء عبد الفتاح زوجها حمدي الميرغني بنشر مقطع فيديو يضم مجموعة كبيرة من صورهما بمناسبة عيد ميلاده عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".وعلقت إسراء على الصورة: "إنت حبي وحبيبي وسندي وعالمي ودنيتي ووطني وكوكبي وقمري ونجمي الساطع.. زوجي حبيبي كل سنة وأنت معايا وكل سنة وأنا بحبك يا أحلى من الدنيا".يواصل الفنان أمير كرارة وأحمد التهامي تصوير مشاهدهم فى مسلسل "كلبش 2" بأحد المنازل بالهرم.ونشر "التهامى"، على صفحته على "فيس بوك" صورة له برفقة الفنان أمير كرارة وعلق: "حبيت أصبح عليكوا فاملقتش لا أحلى ولا أجمل من كده عشان أصبح عليكو أنا وأخويا الجدع أمير كرارة ".من المعروف أن الجزء الثانى يبدأ بعد ترقية الرائد سليم الأنصاري، حيث يتولى مأمورية الإشراف على سجن العقرب.وتنقلب حياته رأسًا على عقب بعد أن يتم قتل أهله وإصابته بإصابات بالغة من جراء الرصاص، فيبدأ رحلة البحث عن القاتل لكي ينتقم منه، إلا إنه سيكون مسجون في سجن العقرب، فيهرب من السجن لينتقم لمقتل أسرته.ومسلسل "كلبش 2" من إخراج بيتر ميمى.كما كشفت الصفحة الرسمية لفيلم "كارما" على الفيس بوك عن الشخصية التى يؤديها عمرو سعد من حلال الفيلم وهى شخصية وطني مينا عبد الملك.ويُجسّد شخصية شاب مسيحى ويتعرض لكثير من المواقف خلال أحداث الفيلم.ومن المقرّر عرض الفيلم فى عيد الفطر القادم .والفيلم للمخرج خالد يوسف.ويشارك في فيلم "كارما" عدد كبير من الفنانين منهم: خالد الصاوي، ووفاء عامر، ودلال عبد العزيز، وإيهاب فهمي، ومجدي كامل، وغادة عبدالرازق، وحسن الرداد، وزينة، وماهر سليم، وسارة نخلة .ونشرت الفنانة منة فضالي عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " انستجرام "صورة لها، ووجهت من خلالها حكمة للجمهور: "الذين لا يرضون معك لا يستحقونك".يذكر أن منة فضالى تصور، حاليًا، مسلسل "بيت السلايف"، ويشاركها البطولة بوسى، وعبير صبرى، وحازم سمير، وأحمد عصام، وجيهان خليل، وأشرف مصيلحى، وطارق صبرى، وأحمد صلاح حسنى، وسمر جابر، ورباب ممتاز، وياسمين على، وشيرين أبو العز، ونيفان صابر، وخلود سرحان، من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبدالخالق، وإنتاج محمود شميس.ونشرت الفنانة الإماراتية أحلام، مجموعة من الصور خلال مشاركتها فى حلقة برنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس"، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".وعلقت أحلام على إطلالتها قائلة: "كيف شفتوا لوووك اليوم؟".وشاركت النجمة جنات مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على "انستجرام"، تذكّر فيه جمهورها بموعد حفلتها بشم النسيم يوم 9 أبريل المُقبل بنادي النصر سموحة، إذ علقت في الفيديو قائلة: "انتظروني يوم حفلة شم النسيم بنادي النصر .. سموحة بالإسكندرية".وتجهز جنات خلال الوقت الحالي ألبوما غنائيا جديدا، والذي تتعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين، منهم عزيز الشافعي ومحمد يحيى وأمير طعيمة، بالإضافة إلى أغنيتين مع عصام كاريكا أعجبوني، والملحن المغربي رضوان الديري، الذي تسعى لتجديد التعاون معه بعد أغنية "ماما أفريكا" التي طرحتها قبل أشهر قليلة.وشوقت المطربة هايدي موسى، جمهورها باقتراب طرح ألبومها الجديد "حنية الدنيا"، بعد أن أعلنت عبر حسابها على "تويتر" عن طرح أولى أغاني الألبوم "سؤال"، ثم طرح باقي أغاني الألبوم.علقت هايدي موسى من خلال تغريدتها عبر "تويتر" قائلة: «بعد قليل .. بداية اطلاق الالبوم»، لتعلن بذلك عن إطلاق ألبومها بالكامل، بعد فترة من الانتظار.تعاونت هايدى فى ألبومها الأول "حنية الدنيا" مع عدد من الشعراء والملحنين، وتم تصوير جميع أغاني الألبوم وعددها 12 بطريقة الفيديو بديلا للطريقة التقليدية الـــ Lyrics video.