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ثقافة

بورش فنية وأمسيات أدبية ثقافة الشرقية تحتفل بيوم اليتيم والإسراء والمعراج 

الإثنين 02/أبريل/2018 - 12:06 ص
فرع ثقافة الشرقية
فرع ثقافة الشرقية
طارق موسى
يقيم فرع ثقافة الشرقية التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بمواقعه المختلفة خلال الشهر الجاري، ففي يوم 2 إبريل تعقد مكتبة ههيا الثقافية محاضرة عن "الإرهاب وكيفية التصدي له"، وبقصر ثقافة منيا القمح تقام إحتفالية بمناسبة يوم اليتيم تتضمن عرض مسرح عرائس ومسابقات ثقافية وفنية للأطفال.

ويقيم نادي أدب الزقازيق ورشة أدبية لشعراء قصر الزقازيق، وبقصر الحسينية تقام ورشة فنية لعمل لوحات عن الربيع.

ويوم 3 أبريل تقام عدة أنشطة تشمل ورشة فنية للتشكيل بعجينة السيراميك بقصر ثقافة فاقوس ، أمسية أدبية لشعراء العاشر بقصر الثقافة ، عرض فني لفرقة الآلات الشعبية بقصر منيا القمح ، عرض فني آخر لفرقة فاقوس للموسيقى العربية بقيادة محمد بوليصة بقصر فاقوس ، ويوم 4 أبريل يعقد بيت ثقافة مباشر محاضرة عن "المخدرات وأثرها على الشباب".

وفى بيت ثقافة شنبارة الميمونة تقام مناقشة لكتاب "القائد العربي الصغير" تأليف محمد عطية الأبراشي يوم 5 إبريل تقام أمسية ثقافية احتفالا بذكري الإسراء والمعراج بمكتبة البوز.

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