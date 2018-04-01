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رياضة

اتحاد الإعاقات الذهنية ينظم بطولة تنس الطاولة للجمهورية بمشاركة 130 لاعبا ولاعبة

الأحد 01/أبريل/2018 - 09:45 م
الديب أبوعلى
افتتحت اليوم الأحد فعاليات بطولة الجمهورية لتنس الطاولة، في نادي مدينة نصر وذلك تحت رعاية الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية برئاسة المهندسة أمل مبدي.

وصرحت المهندسة أمل مبدي رئيس الإتحاد بأن البطولة تقام تحت اسم بطل مصر الراحل مازن السماحي لاعب نادي الصيد، في الفترة من 1 إلي 3 إبريل الجاري، ويشارك فيها 130 لاعبا ولاعبة من ذوي الإعاقات الفكرية وداون سيندروم والتوحد، يمثلون 22 ناديا وهيئة رياضية من جميع المحافظات، وتشمل البطولة مسابقات تحت 16 وتحت 20 وفوق 20 سنة.

وأعلنت "مبدي" أن البطولة ستشهد اختيار أصحاب المراكز الأولي والثانية للانضمام لصفوف المنتخب الوطني لتنس الطاولة، حيث تم تقسيم اللاعبين واللاعبات لمجموعات بحسب السن ونوع الإعاقة.

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