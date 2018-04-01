شاهد.. سخط جماهيري على «السوشيال ميديا» بسبب مشهد فى قناة سعودية









تسبب مشهد عرض على الهواء مباشرة فى فضائية "بداية" السعودية في حالة من الغضب بين رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، متهمين القناة السعودية باستغلال مشاعر المشاركين للوصول إلى مشاهدات عالية وذلك عقب إذاعة القناة مشهدا يظهر إعلان وفاة والد أحد متسابقيها على الهواء مباشرة، الأمر الذي أثار الرأي العام السعودي.من جانبها قررت القناة في بيان لها، إيقاف موظفيها وفتح تحقيق في الواقعة، كما توعدت بفصل المتسببين في المشهد، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.وقالت القناة في بيانا لها: "تتقدم قناة بداية بخالص العزاء والمواساة للمتسابق إبراهيم العواد وأسرته الكريمة في وفاة والدهم — تغمده الله — بواسع رحمته. وانطلاقا من حرص قناة بداية الفضائية على علاقتها بجمهورها الكريم تود إدارة القناة أن توضح تفاصيل ما حدث بشأن إعلان خبر وفاة والد المتسابق إبراهيم العواد على الهواء مباشرة".​وأضافت: "أن ما حدث كان اجتهادا شخصيا من مشرف الفترة وأحد المعدين، ولم يكن لإدارة القناة أي اطلاع مباشر على الحالة، أو الرجوع لها في طلب الإذن. وقد لاحظت الإدارة الموقف خلال البث، ثم قامت بالتدارك والخروج لفاصل تليفزيوني بشكل مباشر".