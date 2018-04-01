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فكر دينى

علي جمعة: تحريم التبني لا علاقة له بتوفير الأسرة البديلة لليتيم

الأحد 01/أبريل/2018 - 06:57 م
صدى البلد
محمود ضاحي
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن في القرن الـ 19 لم يكن هناك دور إيواء، ولم يكن هناك دور أيتام ولم تظهر أطفال الشوارع، مضيفا أن بعد الحرب العالمية الثانية بدأت تظهر دور الأيتام.

وأضاف جمعة، عبر فضائية " سي بي سي"، البعض يرى أن تحريم التبني هو معناه تحريم الأسرة البديلة، والكثير من الناس لديهم عدم فهم لقضية تحريم التبني.

وأوضح أن تحريم التبني لا علاقة لها بالأسرة البديلة، وكل له إجراءات خاصة به، ويجب أن تتحول إلى ثقافة سائدة، ولا بد أن يفهم الفرق بين التبني المحرم شرعا وبني الأسرة البديلة التي تحوي اليتيم والمقبولة شرعا.

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