«نقل البرلمان» تكشف حقيقة خلاف مجلس النواب مع «أوبر» و«كريم».. فيديو

أكد محمد زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أنه لا يوجد خلاف مع شركتي «أوبر» و«كريم»، ولكن لابد أن يكون هناك هدف للمشروع من الناحية التشريعية.



وأوضح «زين الدين» خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد» أن «أوبر» و«كريم» مشروع تنموي واستثماري ويخلق فرص عمل، ولكن هناك بعض البنود يكون التحدث عنها يخص حرية الفرد.



وأشار إلى أنه من الضروري أن يكون «أوبر» و«كريم» متواجدين في مصر بشكل قانوني، خاصة أن من يستخدم هذه الخدمة بالملايين، مشددا على أنه لابد من الحصول على بيانات المستخدمين من الشركة المقدمة للخدمة.



ولفت إلى أنه عندما طلب من شركة «أوبر» بيانات المستخدمين للخدمة رفضت، وبعدها صدر الحكم بإلغائها، تحت بند سيادة الدولة فوق كل شئ، منوها إلى أن هناك عددا من الدول رفضت خدمة «أوبر» حتى لا يكون جهة أقوى من الدولة.