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برلمان

"تشريعية النواب" ترفض رفع الحصانة عن "عبد المنعم والشرقاوي"

الأحد 01/أبريل/2018 - 07:09 م
صدى البلد
فريدة عل يوماجدة بدوي ومحمود إبراهيم
رفضت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، رفع الحصانة عن النائبين علاء عبد المنعم، وأحمد الشرقاوى، فى البلاغ المقدم ضدهما من النائب مرتضى منصور.

جاء ذلك فى اجتماع اللجنة اليوم الأحد، لمناقشة طلب النائب العام، رفع الحصانة عن النائبين علاء عبد المنعم، وأحمد الشرقاوى، فى القضية رقم 6945 لسنة2016 ادارى الدقى المقيدة برقم 94لسنة 2018 فحص وذلك لقيام النائبين المذكورين بالتعدى عليه بعبارات تنطوى على قذف فى حقه وخدشا لسمعته وطعنا فى عرضه، من خلال تصريحات بإحدى الصحف .

وخلال الاجتماع أعلن المستشار مرتضى منصور، تنازله عن البلاغ المقدم، والذى يترتب عليه عدم الحاجة لرفع الحصانة، مؤكدا أننا كنواب جميعا نعمل من أجل خدمة الوطن وبالتالى أتنازل عن بلاغى.

وعقب على حديثه المستشار بهاء أبو شقة، بالتأكيد على أن هذا التصرف يؤكد أننا مجلس يسود فيه الود والتعاون والاحترام.

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