"نفط الكويت": 5 مصريين ضمن ضحايا حادث التصادم المروع بين حافلتي الشركة

أعلنت شركة (نفط الكويت) أن الضحايا الـ15 الذين لقوا حتفهم في حادث التصادم الذي وقع في وقت سابق اليوم الأحد بين حافلتين تابعتين لها تقلان عددا من موظفي شركتي مقاولات تعملان لديها قرب حقل برقان ينتمون للجنسيات الهندية والمصرية والباكستانية.



وأوضحت الشركة – في بيان صحفي – أن الضحايا الـ15 شملوا 7 هنود، 5 مصريين، 3 باكستانيين فيما أصيب شخصان آخران، أحدهما هندى والآخر كويتي..مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين الاثنين إلى مستشفى وزارة الصحة ومستشفى الأحمدي من قبل فرق الإسعاف المعنية في الشركة وبالتعاون مع الإسعاف الجوي التابع لوزارة الصحة.



وأشارت إلى أن الحافلتين، إحداهما تابعة لشركة برقان للحفر والثانية لشركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن، وكانتا تقلان عاملين لديهما بعد انتهاء دوامهم، وفي منطقة خارج مناطق عمليات الشركة.. مؤكدة أنها ستقوم بإجراء تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه حسب الإجراءات المتبعة لديها.



كانت الإدارة العامة للاطفاء الكويتية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم مصرع 15 شخصا وإصابة اثنين آخرين، في هذا الحادث المأساوي الذي وقع على طريق الأرتال باتجاه الوفرة.