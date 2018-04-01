ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

"نفط الكويت": 5 مصريين ضمن ضحايا حادث التصادم المروع بين حافلتي الشركة

الأحد 01/أبريل/2018 - 06:59 م
المجلس الأعلى للثقافة
المجلس الأعلى للثقافة
الكويت أ ش أ
أعلنت شركة (نفط الكويت) أن الضحايا الـ15 الذين لقوا حتفهم في حادث التصادم الذي وقع في وقت سابق اليوم الأحد بين حافلتين تابعتين لها تقلان عددا من موظفي شركتي مقاولات تعملان لديها قرب حقل برقان ينتمون للجنسيات الهندية والمصرية والباكستانية.

وأوضحت الشركة – في بيان صحفي – أن الضحايا الـ15 شملوا 7 هنود، 5 مصريين، 3 باكستانيين فيما أصيب شخصان آخران، أحدهما هندى والآخر كويتي..مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين الاثنين إلى مستشفى وزارة الصحة ومستشفى الأحمدي من قبل فرق الإسعاف المعنية في الشركة وبالتعاون مع الإسعاف الجوي التابع لوزارة الصحة.

وأشارت إلى أن الحافلتين، إحداهما تابعة لشركة برقان للحفر والثانية لشركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن، وكانتا تقلان عاملين لديهما بعد انتهاء دوامهم، وفي منطقة خارج مناطق عمليات الشركة.. مؤكدة أنها ستقوم بإجراء تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه حسب الإجراءات المتبعة لديها.

كانت الإدارة العامة للاطفاء الكويتية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم مصرع 15 شخصا وإصابة اثنين آخرين، في هذا الحادث المأساوي الذي وقع على طريق الأرتال باتجاه الوفرة.

ترشيحاتنا

«الأملاح زيادة في جسمك».. احرص على تناول هذا الطعام يوميا

أحمد حسن يعرض دفع تكاليف استكمال إنشاء "مسجد الزمالك"

إسلام الشاطر: أزمة عنيفة في الأهلي بسبب رامز جلال

خبير بالشأن التركي: روسيا لن تدافع عن تركيا أمام مجلس الأمن بسبب التحرش بجيرانها

شاهد .. هدف محمد صلاح رقم 37 مع ليفربول هذا الموسم

11 كلمة داوم عليها رسول الله في كل سجود

حسام البدري يكشف تفاصيل أزمة عبد الله السعيد مع الخطيب.. فيديو

نجوم هوليوود يشاركون في جنازة "ستيفن هوكينج"

ساويرس: الإعلام التقليدي في طريقه إلى زوال ..فيديو

حسام البدري يرد على ما أثير حول إمكانية رحيله عن الأهلي .. فيديو

أول تعليق من أردوغان على الأزمة التركية مع رئيس وزراء كوسوفو

البدري فرغلي : حكم "علاوات المعاشات" نهائي وغير قابل للتأجيل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. محمد صلاح يكتسح تصويت "fifa 19" بفارق خرافي عن "رونالدو" و "ميسي"

راعى كنيسة الروم الأرذثوكس بدمياط يشيد بالإجراءات الأمنية في أحد السعف.. صور

الأقصر تحتفل بـ"عيد السعف".. صور

درة تقلد جينيفر لوبيز وترتدى نفس الفستان.. صور

نجوم هوليوود يشاركون في جنازة "ستيفن هوكينج"

فيديو

تعرف على مهلة «أوبر» و«كريم» لتقنين أوضعهما بعد قبول تنظيم خدمة النقل ..فيديو
«نقل البرلمان» تكشف حقيقة خلاف مجلس النواب مع «أوبر» و«كريم».. فيديو
توتنهام يقسو على تشيلسي بثلاثية في عقر داره بـ البريميرليج.. فيديو
ساويرس: الإعلام التقليدي في طريقه إلى زوال ..فيديو
خبير عسكري: الإرهابيون يستخدمون إمكانيات تكنولوجية متطورة وكبيرة في سيناء.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟