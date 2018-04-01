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اقتصاد

عمران: التعديلات المالية بالمنطقة يغلب عليها الطابع المصرفي

الأحد 01/أبريل/2018 - 07:03 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
علياء فوزي و محمد يحيي
قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، إن التعاملات المالية فى المنطقة العربية يغلب عليها الطابع المصرفى.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التى عقدتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ، الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم ، لمناقشة التصور المبدئى للاستراتيجية القومية للقطاع المالى غير المصرفى خلال الأربع سنوات القادمة.

أضاف عمران ، أن محاور عمل الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية تتمثل فى تعزيز معدلات النمو الاحتوائى، تعميق مستويات الاستدامة فى القطاع، المساهمة فى تحسين مناخ الاستثمار تطوير البنية التشريعية، تقوية الاطار المؤسسى وتطوير مستويات الحوكمة وتعزيز القدرات الرقابية وحماية حقوق المتعاملين فضلا عن تطوير الاسواق والخدمات.

وتابع: اعتمدت الاستراتيجية على الانفتاح على العالم الخارجى وتحسين ادارة المخاطر والانذار المبكر ضد الازمات والثقافة المالية.

وأوضح عمران، أن القوانين غير الخاضعة للهيئة الرقابة المالية تمثل اكبر التحديات التى تواجه تنفيذ الاستراتيجية. مضيفا: نحتاج تبنى الدولة لهذه الاستراتيجية.

وأشار الى أن الاستراتيجية تستهدف اتساع المظلة التأمينية للتأمين على نحو 24 مليون طالب فى التعليم الالزامى.

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