توتنهام يقسو على تشيلسي بثلاثية في عقر داره بـ البريميرليج.. فيديو

تغلب فريق توتنهام على نظيره مرمى فريق تشيلسي بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار الجولة الـ 32 على ملعب ستامفورد بريدج فى دورى البريميرليج الإنجليزى.



بدأ اللقاء بضغط من جانب لاعبى توتنهام على دفاعات البلوز وأهدر لارى لاعب توتنهام هدفا محققا فى الدقيقة العاشرة عقب تلقيه تمريرة عرضية من زميله ألكسندر داخل منطقة الجزاء سددها برأسه قوية تمر إلى جوار حارس مرمى تشيلسي.



وجرت محاولات من جانب ألفارو موراتا نجم تشيلسي لاختراق دفاعات توتنهام وتهديد المرمى فى الدقيقة 15 وتصدى حارس توتنهام لتسديدة صاروخية من ويليام لاعب البلوز عقب تسلمه كرة ذكية من البلجيكى إيدن هازارد.



وألغى أندريه مارينر حكم اللقاء هدفا أحرزه ماركوس ألونسو لاعب تشيلسي فى الدقيقة 18 بداعى التسلل ونجح الفارو موراتا فى الدقيقة 30 فى تسجيل هدف التقدم للبلوز من رأسية قوية فى شباك حارس المنافس.



واستغل لاعبو توتنهام خطأ لاعب تشيلسى فيكتور ونجحوا فى خطف الكرة منه وتمريرها إلى كريستيان إريكسون الذى نجح فى تعديل النتيجة فى الدقيقة 45 من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.



وشهدت مجريات الشوط الثانى محاولات هجومية من توتنهام قادها الدانماركى أريكسون على مرمى البلوز وتصدى حارس تشيلسي لقذيفة صاروخية سددها الكورى الجنوبى سون وان لاعب توتنهام.



أضاف ديلى ألى الهدف الثاني بعدما تسلم تمريرة طولية سدد الكرة بقوة فى الشباك، واستغل نفس اللاعب خطأ قاتل من حارس مرمى البلوز وسجل الهدف الثالث فى الدقيقة 65.