محمد عمران: 3 تريلونات جنيه رأسمال مستهدف للبورصة خلال 4 سنوات

قال محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إدارة البورصة تسعى للوصول برأس المال السوقي إلى ٣ تريليونات جنيه في عام ٢٠٢٢.





وأضاف "عمران"، خلال مؤتمر الحوار المجتمعي حول التصور المبدئى للإستراتيجية القومية لتنمية القطاع المالي غير المصرفي، أن تحقيق هذا الطموح يحتاج قيد حوالي ٤٠٠ شركة جديدة بالبورصة.





وأشار إلى أن تحقيق هذا الطموح ليس صعب بالنظر إلى حصص المال العام في الشركات الخاصة والمشتركة، والتي تصل إلى ٦٧٠ شركة، بخلاف الشركات الحكومية المقرر طرحها بالبورصة، مؤكدًا أنه إذا وسعنا طموحنا لطرح جزء من تلك الشركات في البورصة سنستطيع تحقيق طموح البورصة في رفع رأس المال السوق إلى ٣ تريليونات جنيه حوالي ١٧٠ مليار دولار، لنعود للعصر الذهبي للبورصة.