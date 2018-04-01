ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

محمد عمران: 3 تريلونات جنيه رأسمال مستهدف للبورصة خلال 4 سنوات

الأحد 01/أبريل/2018 - 07:01 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
علياء فوزي و محمد يحيي
قال محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إدارة البورصة تسعى للوصول برأس المال السوقي إلى ٣ تريليونات جنيه في عام ٢٠٢٢.

وأضاف "عمران"، خلال مؤتمر الحوار المجتمعي حول التصور المبدئى للإستراتيجية القومية لتنمية القطاع المالي غير المصرفي، أن تحقيق هذا الطموح يحتاج قيد حوالي ٤٠٠ شركة جديدة بالبورصة.

وأشار إلى أن تحقيق هذا الطموح ليس صعب بالنظر إلى حصص المال العام في الشركات الخاصة والمشتركة، والتي تصل إلى ٦٧٠ شركة، بخلاف الشركات الحكومية المقرر طرحها بالبورصة، مؤكدًا أنه إذا وسعنا طموحنا لطرح جزء من تلك الشركات في البورصة سنستطيع تحقيق طموح البورصة في رفع رأس المال السوق إلى ٣ تريليونات جنيه حوالي ١٧٠ مليار دولار، لنعود للعصر الذهبي للبورصة.

ترشيحاتنا

إسلام الشاطر: أزمة عنيفة في الأهلي بسبب رامز جلال

إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة في الثالثة عصرًا بدلاً من السادسة مساء

فتاة تدعي اختطافها وترسل صورها "مقيدة" لأسرتها عبر الواتساب لطلب فدية

اقتصادي: حكم القضاء الإداري لأصحاب المعاشات يكلف خزينة الدولة 7 مليارات جنيه

حكم غيابي بحبس محافظ البحيرة عامين لامتناعها عن تنفيذ قرار إزالة

ارتفاع حصيلة حادث تصادم حافلتي الركاب بالكويت إلى 15 قتيلا ومصابين اثنين

سمير فرج: العثور على 4 آلاف نفق للإرهابيين خلال العملية الشاملة سيناء 2018

«نقل البرلمان» تكشف حقيقة خلاف مجلس النواب مع «أوبر» و«كريم».. فيديو

أحمد حسن يعرض دفع تكاليف استكمال إنشاء "مسجد الزمالك"

«ديلى آلي» يسجل هدفين لـ توتنهام في أربع دقائق بمرمى تشيلسي.. فيديو

شاهد .. لحظة سقوط شاب من أعلى قمة جبلية

بعد طول انتظار.. القضاء ينتصر لأصحاب المعاشات.. حكم بأحقية 3.9 مليون شخص في العلاوات.. مراقبون: خطوة جيدة وننتظر التنفيذ.. واقتصادي: سيرهق الخزينة العامة للدولة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاري كين يفشل في التسجيل.. ومحمد صلاح يحلق في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي

شاهد.. محمد صلاح يكتسح تصويت "fifa 19" بفارق خرافي عن "رونالدو" و "ميسي"

راعى كنيسة الروم الأرذثوكس بدمياط يشيد بالإجراءات الأمنية في أحد السعف.. صور

الأقصر تحتفل بـ"عيد السعف".. صور

درة تقلد جينيفر لوبيز وترتدى نفس الفستان.. صور

فيديو

تعرف على مهلة «أوبر» و«كريم» لتقنين أوضعهما بعد قبول تنظيم خدمة النقل ..فيديو
«نقل البرلمان» تكشف حقيقة خلاف مجلس النواب مع «أوبر» و«كريم».. فيديو
توتنهام يقسو على تشيلسي بثلاثية في عقر داره بـ البريميرليج.. فيديو
ساويرس: الإعلام التقليدي في طريقه إلى زوال ..فيديو
خبير عسكري: الإرهابيون يستخدمون إمكانيات تكنولوجية متطورة وكبيرة في سيناء.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟