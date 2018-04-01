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برلمان

«تشريعية النواب» تناقش قانون إنشاء المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب

الأحد 01/أبريل/2018 - 07:06 م
صدى البلد
فريدة علي وماجدة بدوي ومحمود إبراهيم
بدأت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف.

جاء ذلك فى اجتماع مساء اليوم، الأحد، حيث يهدف مشروع القانون إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب، ومعالجة آثاره، وتعزيز القدرات لمواجهة الإرهاب، باعتباره تهديدًا للوطن والمواطنين مع حماية الحقوق والحريات.

ويتضمن القانون إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة 2017 بشأن إنشاء المجلس القومى لمواجهة الإرهاب والتطرف، ليحل محله المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، الذى يهدف إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره، والعمل على وضع استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليا وخارجيا كل خمس سنوات.

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