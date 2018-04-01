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أخبار العالم

أفغانستان: 20 أكتوبر المقبل موعد إجراء الانتخابات البرلمانية والمحلية

الأحد 01/أبريل/2018 - 07:10 م
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية في أفغانستان
كابول أ ش أ
أعلنت لجنة الانتخابات المستقلة في أفغانستان، اليوم "الأحد"، عن إجراء الانتخابات البرلمانية وانتخابات المجالس المحلية في أفغانستان في أكتوبر المقبل.

وقال رئيس اللجنة جول جان بادي صياد - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية - " إنه سيتم إجراء الانتخابات في 20 أكتوبر المقبل، مؤكدا أن كل الأحزاب والمؤسسات السياسية ستشارك في مساعدة اللجنة على تنظيم انتخابات عادلة ونزيهة".

من جهتها، أشادت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة لأفغانستان بالتطوير الذي أجرته اللجنة بشأن تحديد شهر أكتوبر المقبل لإجراء الانتخابات البرلمانية وانتخابات المجالس المحلية في أفغانستان.

وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان تاداميتشي ياماموتو: "إن تقرير موعد محدد لعقد الانتخابات يعد تطورا هاما وإيجابيا بشكل ملحوظ ضمن أعمال لجنة الانتخابات المستقلة، مما سيسمح بحدوث تطور للانتقال من مراحل التخطيط الرسمية إلى التنفيذ".

وأضاف: " أن الانتخابات النزيهة والشاملة تعد عنصرا أساسيا لأفغانستان، مما يبرهن قوة العملية السياسية الديمقراطية التي تترسخ جذورها في أفغانستان..مشيرا إلى أن مشاركة كل الأفغان في العملية الانتخابية وليس فقط في الانتخابات يعد أمرا هاما".

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