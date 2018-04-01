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تعرف على مهلة «أوبر» و«كريم» لتقنين أوضعهما بعد قبول تنظيم خدمة النقل ..فيديو

الأحد 01/أبريل/2018 - 07:09 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كريـم الخـطيب
قال محمد زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الدولة ليست بحاجة إلى أن تتلصص على مستخدمي شركتي «أوبر» و«كريم»، وإنما إذا حدثت مشكلة ما، فمن حق الدولة الحصول على معلومات لاتخاذ كافة الإجراءات.

وأضاف «زين الدين»، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن القانون ملزم لـ«أوبر» و«كريم» بتوفر المعلومات إذا لزم الأمر، والحكومة أعطت مهملة للتقنين 6 أشهر والالتزام بالتعليمات بعد تشريع القانون.

وأشار وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى أن هناك إعادة النظر في المبلغ الذي يدفع أثناء التراخيص بحد أقصى 10 خلال 5 سنوات بحوالي 2 مليون في العام، مؤكدا أنه لابد من تقنين أوضاع «أوبر» و«كريم» وعدد السيارات لدى شركات النقل الخاص.

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