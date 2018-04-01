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أخبار العالم

إصابة 18 إيرانيا في زلزال ضرب مدينة "كرمانشاه" غربي البلاد

الأحد 01/أبريل/2018 - 07:09 م
زلزال بقوة
زلزال بقوة
طهران أبريل
أعلن المدير العام لقسم إدارة الأزمات بمدينة كرمانشاه بغرب إيران رضا محموديان، اليوم "الأحد" إصابة 18 مواطنًا جراء الزلزال الذي ضرب البلاد بقوة 3ر5 درجة علي مقياس ريختر.

وقال محموديان - في تصريح لوكالة أنباء (إرنا) الإيرانية - إن 14 مواطنا أصيبوا بجروح جراء الزلزال، حيث تلقوا العلاج اللازم وغادروا المستشفيات.

وكان زلزال قوي بلغت شدته 3ر5 درجة على مقياس ريختر قد ضرب مدينة كرمانشاه ، وبحسب مركز رصد الزلازل لمؤسسة الجيوفيزياء التابعة لجامعة طهران، فإن مركز الزلزال يقع في عمق 7 كيلومترات تحت الأرض.

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