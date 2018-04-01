«الجارديان» تحذر: الحرب على غزة تنشر الفوضى والاضطرابات في المنطقة

حذرت صحيفة "الجارديان" في مقال لها على موقعها الالكتروني من انتشار الاضطرابات في الشرق الأوسط بسبب الحرب على غزة في منطقة تفتقد إلى الضوابط والتوازنات.



يطرح الواقع الحالي في غزة تساؤلا كبيرا: هل تؤدي هذه الأزمة التي يتوقع لها أن تدوم، إلى أزمة أوسع في المنطقة، تجذب لها لبنان وسوريا وإيران؟.



ومضت الصحيفة قائلة: يكمن غياب مصداقية عملية السلامة في المواجهات الأخيرة، وقد حدثت مثل هذه الاضطرابات من قبل في عامي 2000 و 2014، وتستخدم حماس في غزة الاحتجاجات لإنهاء عزلتها، وعلى الجانب الأخر المتعصبون في إسرائيل غير قادرين أو راغبين في التفكير بشأن حل الدولتين، مما يحمل إسرائيل لاستخدام قوتها بشكل مفرط.



ومما يزيد الأمور خطورة، بحسب كاتب المقال، هذه المرة هو التوقيت والسياق، يوم الجمعة هي بداية لاحتجاجات من المقرر أن تستمر لستة أسابيع إحياء لذكرى النكبة في 15 مايو، وهي كارثة كما يراها العرب بعد إعلان إسرائيل الاستقلال في 14 مايو 1948، وستنقل الولايات المتحدة سفارتها إلى القدس في مايو، متجاهلة مطالبات الفلسطينيين.



وتشير المواجهات السابقة بين الفلسطينيين والاسرائيليين الى أن لها ردود فعل سلبية على نطاق المنطقة، وأكبر قلق هو لبنان، حيث حزب الله عدو إسرائيل اللدود هو القوة العسكرية المهيمنة، وتتعامل اسرائيل معها بطريقة مماثلة لغزة حيث تقيم سياجا على طول حدودها الشمالية.



وحذرت الصحيفة من أنه في حالة استمرار وانتشار العنف في غزة فإن متشددي حزب قد يحاولون التدخل، وقد حذرت القيادة الإيرانية مرارا وتكرارا، أنها ستساعد حزب الله مباشرة في أي قتال، بينما تقول إسرائيل إنها ستستأصلها.



وتحذر الصحيفة أيضا من أن الضوابط والتوازنات السابقة مفقودة، ولا فائدة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فقد فشل في الوصول إلى بيان مشتركة في جلسة طارئة بشأن غزة.



واعتبرت أن حث الأمريكيين على التدخل كوسيط في الشرق الأوسط يعد مضيعة للوقت، فدونالد ترامب أظهر نفسه كجاهل ومتحيز في الوقت ذاته.