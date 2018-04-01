قصة مكتشف «سعاد حسني ويوسف إدريس».. بدأ محصلًا للترام وتحول لرائد المسرح

لم يكن شخصًا عابرًا لكنه كان أستاذا للكثير من الأجيال التي تلته حتى أنه اكتشف الأديب ورائد القصة القصيرة يوسف إدريس، هو عبد الرحمن الخميسي، أحد أبرز شعراء جيله ورواد المسرح، ومكتشف العديد من النجوم البارزة.



ولد الخميسي، في 3 نوفمبر عام 1920 بمدينة بورسعيد، ودرس في مدرسة "القبة" الثانوية بالمنصورة، لكنه لم يكمل دراسته بها، حيث بدأ يكتب الشعر ويرسل قصائده في سن مبكر فتنشرها كبرى المجلات الأدبية حينذاك مثل "الرسالة" و"الثقافة"، ثم استقر قراره على الانتقال للقاهرة عام 1936.



وتنقل الخميسي بين بعض الأعمال حيث عمل «محصلا للترام، ومصححا في مطبعة»، كما كان يتنقل بين المقاهي والحدائق العامة بحثاُ عن رحلات المجد قبل أن ينطلق ويصدر مجموعة من الدواوين منها "أشواق إنسان، ودموع ونيران، وديوان الخميسي في عام 1967، وديوان الحب في عام 1969، ومصر الحب والثورة عام 1980.



كتب الخميسي الأغنيات على المقاهي بأسماء غيره، وكتب أغنية «الأصيل الذهبي» للعندليب وأغنية «ما تزوقيني يا ماما» وأغنية «الأعراس المصرية»، وصار من كتاب جريدة «المصري» البارزين وقدم يوسف إدريس كاتبا للقصة القصيرة.



وقدم الخميسي مواهب مثل سعاد حسنى وشمس البارودى وغيرهما، ومثل للسينما ونذكر له دور الشيخ «يوسف البقال» في فيلم الأرض، وعارض السادات وترك مصر في 1972 مرتحلا من بيروت إلى بغداد إلى موسكو، وتوفي «زي النهارده» في 1 أبريل 1987.



وكون الخميسي، فرقة مسرحية تحمل اسمه في 21 مارس 1958، وقدمت عرضها الأول على مسرح 26 يوليو، بثلاث مسرحيات من تأليف "الخميسي"، وإخراجه، وهي: "الحبة قبة"، و"القسط الأخير"، و"حياة وحياة".