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«كريم»: نواجه مشكلة مع رسوم تراخيص السيارة.. فيديو

الأحد 01/أبريل/2018 - 08:38 م
صدى البلد
كريـم الخـطيب
قالت رانيا جعفر، مدير عام شركة «كريم» بمصر، إن شركة «كريم» ليس لديها اعتراض على الرسوم التى تفرضها الدولة، وإنما المشكلة في رسوم تراخيص السيارة الواحدة.

وأضافت «جعفر» خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد» أن 50% من سائقي «كريم» بسياراتهم الخاصة بعدد ساعات قليلة في اليوم وبالتالي التراخيص بالنسبة لهم مرتفعة.

وأوضحت مدير عام شركة «كريم» بمصر، أن «كريم» سبب في توفير فرص عمل للشباب وتحسين دخلهم ويعتبرون نسبة كبيرة جدا حوالي 120 ألف سائق على مستوى الجمهورية، مؤكدة أن نسبة كبيرة من الشباب تعمل مع «كريم» لتحسين الدخل بجانب الوظائف الحكومية، وبالتالي هذه الفئة ستضر في تراخيص السيارة.

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