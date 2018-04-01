ماراثون لطلاب طب الفيوم لصالح مركز الأورام.. صور

نظم طلاب كلية الطب بجامعة الفيوم بالتعاون مع الجمعية العلمية لطلاب طب الفيوم ماراثون بشوارع الفيوم لصالح مركز أورام الفيوم ، بالدراجات البخارية من ميدان السواقي حتي كلية طب، ثم إلي مركز أورام الفيوم والعودة مره آخري لميدان السواقي.



ويهدف الماراثون إلي نشر الوعي ضد مرض السرطان حيث أن الكشف المبكر عن السرطان يزيد من نسبة شفائه لأرقام قد تصل الى ٩٨٪ وتأكيد على أن الرياضة بتقلل نسبة حدوث المرض بالإضافة إلي أن الفحص الدوري هيخلينا في أمان دائمًا.

