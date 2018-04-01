إحالة 43 من العاملين بمستشفى عام ووحدة صحية بالغربية للتحقيق

أصدر الدكتور عثمان شعلان رئيس مجلس مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته إلى فريق الرقابة والمتابعة بالتفتيش الإداري على دفاتر الحضور والانصراف الخاصة بمستشفى كفر الزيات العام، والتى تبين وجود غياب لعدد 39 من العاملين بالمستشفى وتوزيعتهم كالتالى 15 طبيبا 14 تمريضا 9 إداريا وتم إحالتهم للتحقيق.



كما تم التفتيش الإداري أيضا على الوحدة الصحية بقرية شبرا ريس وتبين وجود 4 أطباء تركوا العمل وتم إحالتهم للتحقيق.

