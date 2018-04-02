عندك ضيوف مهمين إليك طرق لتحضير مقبلات متنوعة للشيف الشربيني

يقدم الشيف الشربيني طرق لتحضير مقبلات متنوعة تناسم العزائم



المقادير :



عيش توست ميلفيه سبرينج رولز لبنة زيتون فلفل ألوان زعتر سماق ذرة صفراء جمبري كافيار مايونيز كاتشب رومي مدخن تونة جبنة شيدر جبنة موتزاريلا طماطم جلاش خيار ليمون خس طماطم شيري جبنة ريكفورد صفار بيض مسلوق



طريقة التحضير :



مقبلات باستخدام العيش التوست



* يحمص العيش التوست في الفرن ثم تستخدم قطاعة لعمل قطع دائرية صغيرة وتقطع اوراق الخس



* تخلط الزبدة مع الجبنة الكريمية وتوضع شرائح البيض المسلوق وعليها قليل من الكافيار وليمون وعود شبت وتقدم



* يسلق الجمبري في ماء وروزماري وليمون وملح ثم يقشر وتوضع اللبنة ثم الجمبري وشرائح زيتون أسود وعود بقدونس وتقدم



* على مجموعة أخرى يوضع بعض اللبنة مع شرائح السلامي وقطع فلفل أخضر صغيرة وشرائح زيتون أسود وتقدم



* على مجموعة أخرى توضع اللبنة وعليها شرائح خيار ثم كافياركريمي وشرائح طماطم شيري



* على مجموعة اخرى توضع اللبنة وعليها شرائح الرومي المدخن عليها بقدونس وتقدم



* من الممكن اضافة الجبنة البيضاء وعليها شرائح الزيتون وقطعة طماطم شيري وتقدم



مقبلات الميلفيه



* تقطع عجينة الميلفيه بالقطاعات الدائرية دوائر صغيرة وتدخل الفرن لتنضج



* تخلط الجبنة الكريمية مع الجبنة الريكفورد ويستخدم كيس حلواني لحشو قطع الميلفيه بعد اخرجها من الفرن بالخليط وتقدم



* يخلط صفار بيض مسلوق مع جبنة بيضاء ولون طعام مع كريمة لباني وزبدة وتوضع على قطع الميلفيه وتزين بقطع خيار تقدم



* يوضع جمبري صغير مسلوق عليه قليل من الشبت المفروم وعصير ليمون وملح وفلفل ويحشى به قطع الميلفيه وتقدم



مقبلات السبرينج رولز



* يحشى شرائح السبرينج روزل بالجبنة الموتزاريلا وتلف وتستخدم عجينة من ماء ودقيق لغلقها ويقلى في زيت ساخن وتقدم