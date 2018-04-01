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حوادث

نفوق 3 رؤوس ماشية في حريق حظيرة بالمنوفية

الأحد 01/أبريل/2018 - 08:20 م
حريق - ارشيفية
حريق - ارشيفية
محمد احمد
تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء بمحافظة المنوفية، من السيطرة على حريق بحظيرة ماشية بعزبة عبد الجليل بقرية جنزور بمركز بركة السبع، وأدى إلى نفوق ٣ رؤوس ماشية وإنقاذ ٩ آخرين.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد ياسر جلال مدير الحماية المدنية، بنشوب حريق بحظيرة ماشية بقرية جنزور بمركز بركة السبع.

وبانتقال قوات الحماية المدنية برئاسة النقيب محمد الوزير تمت السيطرة على الحريق وإنقاذ ٩ رؤوس ماشية ومنع امتداد الحريق لحقول القمح المجاورة الحظيرة.

ولم ينجم عن الحريق أي إصابات وتبين نفوق ٣ رؤوس ماشية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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