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وصفوه بالتضليل وافتقاد أصول العمل المدنى.. حقوقيون: تقرير «ابن خلدون» غير موضوعي ويحمل نبرة «الانتقام».. «البدوي»: يشكك في نزاهة الانتخابات.. «فوقي»: المركز كيان غير قانوني لم يشرف على الانتخابات

الأحد 01/أبريل/2018 - 10:00 م
صدى البلد
أماني نوار
  • البدوي: تقرير ابن خلدون يشكك في نزاهة الانتخابات
  • فوقي: المركز كيان غير قانوني ولم يشرف على الانتخابات الرئاسية
  • عبد النعيم: التقرير يعبر عن حالة من الثأر لعدم التصريح له


تسبب التقرير الصادر عن مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية حول الانتخابات الرئاسية، حالة من الغضب بين أوساط الحقوقيين والسياسيين واتهموا التقرير أنه مضلل وليس موثقا بأي أدلة، وذلك بعدما قال التقرير إن الانتخابات الرئاسية ليست نزيهة، بالإضافة إلى عدد من الاتهامات التي وردت في التقرير.

قال الحقوقي محمود البدوي، إن التقرير الذي صدر عن مركز "ابن خلدون" عن الانتخابات الرئاسية هو نوع من تزييف الحقائق والتخريف.

وأضاف أن شهادات المتابعين المحليين والدوليين، أكد عكس كل تلك الأكاذيب التى يصر سعد الدين إبراهيم علي ترديدها، مطالبا بالتصدي لمثل تلك التخاريف، واتخاذ ما يلزم تجاهها من بلاغات وتحركات قانونية، من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات لوقف مثل تلك التخاريف.

بينما أكد أحمد فوقى، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، أن المنظمات المنوط بها إصدار تقارير عن العملية الانتخابية بمصر هى فقط التى وافقت عليها الهيئة الوطنية للانتخابات وانطبقت عليها الشروط والقوانين ولا ينبغى لأى كيان غير قانونى أن يحكم أو يقيم إجراءات الانتخابات المصرية تحت أى مسمى.

أشار الى أن هناك معايير وقواعد وقوانين تحكم أعمال المتابعة يجب الالتزام بها لضمان نزاهة وحرية الانتخابات فإن من حق الدولة المصرية ممارسة أعمال السيادة على أرضها ومن أعمال السيادة إصدار القوانين والقواعد المنظمة لأي إجراء يتم على أرضها وعلى شعوب العالم احترام تلك السيادة.

ووافقه في الرأي المستشار محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، أن التقرير الصادر عن ابن خلدون يفتقد لجميع الضوابط والفنيات في عمل المجتمع المدني.

كما أن مركز ابن خلدون لم يحصل على تصريح الهيئة الوطنية للانتخابات بالمتابعة من الأساس، والتقرير يعبر عن حالة من الثأر لعدم التصريح له".

أوضح أن هذه التقارير لن تضر بالدولة في شيء طالما المنظمات المحلية والدولية المشهود لها بالنزاهة قالت كلمتها، وأصدرت تقاريرها بأن العملية الانتخابية مرت دون أي تجاوزات.

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