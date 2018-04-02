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اسعدي أطفالك بتحضير كوكيز عين الجمل والكراميل

الإثنين 02/أبريل/2018 - 06:02 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف غادة التلي طريقة تحضير كوكيز عين الجمل والكراميل

المقادير :

1 وثلث كوب دقيق جرام زبدة كوب عين جمل محمص ملعقة كبيرة زيت ثلاثة أرباع كوب سكر بني نصف كوب سكر بيضة فانيليا لبن مكثف محلى مغلي لمدة ساعتين.

طريقة التحضير :

* تخفق الزبدة في العجان ثم يخفق البيض مع السكر البني والأبيض والفانيليا حتى يذوب

* يضاف اليه الدقيق ويقسم مقدار عين الجمل كوب يفرم مع زيت وكوب يجرش

* بعد ان يختفي الدقيق في العجين يضاف عجين عين الجمل ويخلط جيدا

* يضاف عين الجمل المجروش ويعجن ثم يشكل أقراصا صغيرة ويرص في صينية عليها ورق زبدة

* تدخل فرن ساخن حتى يحمر ويقدم بعد عمل خطوط عليه من الكراميل

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اسعدي أطفالك بتحضير كوكيز عين الجمل والكراميل
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