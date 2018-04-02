اسعدي أطفالك بتحضير كوكيز عين الجمل والكراميل

تقدم الشيف غادة التلي طريقة تحضير كوكيز عين الجمل والكراميل



المقادير :



1 وثلث كوب دقيق جرام زبدة كوب عين جمل محمص ملعقة كبيرة زيت ثلاثة أرباع كوب سكر بني نصف كوب سكر بيضة فانيليا لبن مكثف محلى مغلي لمدة ساعتين.



طريقة التحضير :



* تخفق الزبدة في العجان ثم يخفق البيض مع السكر البني والأبيض والفانيليا حتى يذوب



* يضاف اليه الدقيق ويقسم مقدار عين الجمل كوب يفرم مع زيت وكوب يجرش



* بعد ان يختفي الدقيق في العجين يضاف عجين عين الجمل ويخلط جيدا



* يضاف عين الجمل المجروش ويعجن ثم يشكل أقراصا صغيرة ويرص في صينية عليها ورق زبدة



* تدخل فرن ساخن حتى يحمر ويقدم بعد عمل خطوط عليه من الكراميل