اسعدي أطفالك بتحضير كوكيز عين الجمل والكراميل
الإثنين 02/أبريل/2018 - 06:02 ص
صورة أرشفية
تقدم الشيف غادة التلي طريقة تحضير كوكيز عين الجمل والكراميل
المقادير :
1 وثلث كوب دقيق جرام زبدة كوب عين جمل محمص ملعقة كبيرة زيت ثلاثة أرباع كوب سكر بني نصف كوب سكر بيضة فانيليا لبن مكثف محلى مغلي لمدة ساعتين.
طريقة التحضير :
* تخفق الزبدة في العجان ثم يخفق البيض مع السكر البني والأبيض والفانيليا حتى يذوب
* يضاف اليه الدقيق ويقسم مقدار عين الجمل كوب يفرم مع زيت وكوب يجرش
* بعد ان يختفي الدقيق في العجين يضاف عجين عين الجمل ويخلط جيدا
* يضاف عين الجمل المجروش ويعجن ثم يشكل أقراصا صغيرة ويرص في صينية عليها ورق زبدة
* تدخل فرن ساخن حتى يحمر ويقدم بعد عمل خطوط عليه من الكراميل