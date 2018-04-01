أمين عام "النواب" يشارك في اجتماع اللجنة التشريعية لتهنئة «أبو شقة» برئاسة الوفد

حضر المستشار أحمد سعد الدين، أمين عام مجلس النواب، اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية، اليوم الأحد، وذلك لتهنئة المستشار بهاء أبو شقة، برئاسة حزب الوفد، فى الانتخابات التى أجريت الجمعة الماضية.



جاء ذلك وسط أجواء من الاحتفال، حيث قام أعضاء اللجنة بالتحية والتهنئة لأبوشقة، مؤكدين أنه إضافة جديدة للحياة السياسية المصرية، فى الوقت الذى أقيمت احتفالية من الأعضاء وسط جو من البهجة، فيما تلقى أبو شقة التهانى من نواب اللجنة.



وتناقش اللجنة مشروع قانون مقدما من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، حيث يهدف مشروع القانون إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب، ومعالجة آثاره، وتعزيز القدرات لمواجهة الإرهاب، باعتباره تهديدًا للوطن والمواطنين مع حماية الحقوق والحريات.



ويتضمن القانون إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة 2017 بشأن إنشاء المجلس القومى لمواجهة الارهاب والتطرف، ليحل محله المجلس الأعلى لمواجهة الارهاب والتطرف، الذى يهدف إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الارهاب ومعالجة اثاره، والعمل على وضع استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الارهاب والتطرف داخليا وخارجيا كل خمس سنوات.