شاهد.. موقف محرج لـ إبراهيم عبد الجواد على الهواء بسبب رسالة مشجع أهلاوي

بدأ الإعلامي إبراهيم عبد الجواد فقرة قراءة الرسائل والتعليقات على سؤال الحلقة الذي يقول: "هل تتوقع انضمام عماد متعب إلى الزمالك حال رحيله عن الأهلى نهائيا".



وجاءت ردود الأفعال في الرسائل خلال قراءة عبد الجواد لها في برنامج "المدرج" المذاع على فضائية دي ام سي سبورت، بترحاب البعض لضم الزمالك متعب، والبعض الآخر يرفض بشكل كبير.



وظهرت رسالة أمام عبد الجواد، أحرجته، وكان محتواها: "مقدم برامج عايز يعمل ضجة على الأهلي وعماد متعب"، ورد مقدم برنامج المدرج: "هذا سؤال مطروح في الساحة الكروية ولا أريد أن أفتعل ضجة، ولكن وجهة نظرك تحترم.