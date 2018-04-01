العاصمة تثبت خطاها على مبادرة «مشروعك».. المحافظ: 331 مشروعا للشباب بتكلفة 32 مليون جنيه.. ونهدف إلى تحجيم العشوائيات والإدمان واللجوء إلى التطرف والعنف والهجرة غير الشرعية

مبادرة "مشروعك" تهدف إلي تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة

التمويل بقروض ذات إجراءات بسيطة وفوائد سهلة

يساهم في القضاء على البطالة

تنفيذ 190 مشروعًا بتكلفة تزيد على 14 مليون جنيه





أكد المهندس عاطف عبدالحميد، أهمية مبادرة "مشروعك" والتي تهدف إلي تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة بقروض ذات إجراءات بسيطة التمويل وفوائد سهلة.وأشار المحافظ إلى أن "مشروعك يساهم في القضاء على البطالة بتوفير القروض المتميزة لهم لتمويل مشروعاتهم وأفكارهم حيث يتم تمويل مشروعات قائمة فعليًا ومطلوب التوسع بها وتطويرها أو مشروعات ابتكارية من الشباب إلى جانب تقديم مشروعات اختيارية يتم عرضها علي المواطنين الذين ليس لديهم أفكار مع تقديم دراسات الجدوى والتي أعدت بواسطة المتخصصين من أساتذة الجامعات.ولفت المحافظ إلى أنه تم تنفيذ 190 مشروعًا بتكلفة تزيد على 14 مليون جنيه إلي جانب وجود 141 مشروعًا تحت الدراسة بتكلفة تقارب 18 مليون جنيه.وأشار المحافظ إلى أن هذا المشروع له أهمية للأمن القومي حيث يهدف إلى تحجيم الظواهر السلبية الخطيرة مثل تنامي العشوائيات والإدمان واللجوء إلى التطرف والعنف والهجرة غير الشرعية.وأضاف المحافظ أن هذا المشروع يهدف إلى إحداث تنمية مجتمعية بالتوازي مع خلق فرص عمل وتشغيل مما سينتج عنه رفع مستوى المعيشة ودفع عجلة الاقتصاد للأمام، مشيرًا إلى أن المشروع يعتمد على مبدأ التنمية بالمشاركة ليجعل المواطنين يتمكنون من صناعة خارطة تطوير وتنمية لمجتمعهم وتحديد أولويات التطوير المطلوبة لهم في بيئتهم.ونوه إلى أن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر هي الأصل في تطور الاقتصاد لتحولها مستقبلًا إلى مشروعات متوسطة أو كبيرة، كما أنها تتميز بتوليدها للأفكار الجديدة للتنمية وخلقها فرص كبيرة لاستخدام المواد الخام والطاقات المحلية المعطلة كما أنها تعتمد على التشغيل الكثيف للأيدي العاملة وتستوعب البطالة وتخلق مستثمرين صغار ورواد للأعمال.وأشار المحافظ الى أن مبادرة مشروعك تعمل وفق خطة متكاملة تشتمل على التوعية والتدريب والتمويل والمتابعة والتسويق.وأضاف محافظ القاهرة أن المحافظة قامت بتوفير 19 مقرًا لمبادرة مشروعك خاصة مع وجود ما يقارب 11 مليون نسمة يقطنون العاصمة منهم 45% من الشباب مـن ســن (20-45) سنة موزعين على 38 حيًا، مشيرًا إلي أن المقرات تضم مندوبي البنوك الراعية للمشروع مع ممثلين معتمدين لكل حي والذين تم تدريبهم على أعلى مستوى كما تم تأثيث المقر بالمكاتب والأجهزة اللازمة وخطوط الاتصالات والانترنت وإعداد استراحة لاستقبال الراغبين في إنشاء المشروعات بعيدًا عن الوظائف الحكومية.وطالب المحافظ رؤساء الأحياء بتقديم التسهيلات اللازمة لمشروعات الشباب بما لا يتنافى مع القوانين المنظمة.