تعرفي على الطريقة الصحيحة لحفظ البصل فى "الفريزر"

تشعر أغلب السيدات بالإرهاق الشديد فى إعداد البصل أثناء الطبخ وبالإضافة إلى المجهود التى تقوم به السيدة إلا أن رائحة البصل تظل وقتا طويلا فى اليدين ولا تستطيعي التخلص منها بسهولة فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك أن تتعرفي على الطريقة الصحيحة لحفظ البصل داخل الفريرز ودون أضرار.



تقدم خبيرة الاقتصاد المنزلى هبة محمد هذه الوصفة المجربة لحفظ البصل المفروم:



نحضر كمية البصل المراد حفظها ونقشرها ونغسلها جيدا بالماء ثم نقسمها حتى يسهل علينا فرمها ونفرمها إما باستخدام المفرمة اليدوية أو الطريقة التقليدية باستخدام السكين ولكن هذه الطريقة قد تتطلب وقتا طويلا وعند فرم البصل بأي من الطريقتين يمكنك استخدام ملعقة خشبية لتقليبه والتأكد من فرمه.



وبعد الانتهاء من فرم كمية البصل كاملة نحضر أكياس بلاستيكية شفافة أو أكياس التفريز ونوزع فيها البصل بحيث نضع في كل كيس كمية من البصل تتناسب مع استخدامنا في المرة الواحدة حتى لا نضطر إلى إخراج كيس البصل وإعادته للفريزر عدة مرات مما قد يؤدي إلى فساده.



ملحوظة: عند تعبئة البصل بالأكياس نفرغها من الهواء جيدا ثم نغلق الأكياس بإحكام ونرصها بالفريزر فوق بعضها.