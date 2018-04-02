ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بنات البلد

تعرفي على الطريقة الصحيحة لحفظ البصل فى "الفريزر"

الإثنين 02/أبريل/2018 - 04:00 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تشعر أغلب السيدات بالإرهاق الشديد فى إعداد البصل أثناء الطبخ وبالإضافة إلى المجهود التى تقوم به السيدة إلا أن رائحة البصل تظل وقتا طويلا فى اليدين ولا تستطيعي التخلص منها بسهولة فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك أن تتعرفي على الطريقة الصحيحة لحفظ البصل داخل الفريرز ودون أضرار.

تقدم خبيرة الاقتصاد المنزلى هبة محمد هذه الوصفة المجربة لحفظ البصل المفروم:

نحضر كمية البصل المراد حفظها ونقشرها ونغسلها جيدا بالماء ثم نقسمها حتى يسهل علينا فرمها ونفرمها إما باستخدام المفرمة اليدوية أو الطريقة التقليدية باستخدام السكين ولكن هذه الطريقة قد تتطلب وقتا طويلا وعند فرم البصل بأي من الطريقتين يمكنك استخدام ملعقة خشبية لتقليبه والتأكد من فرمه.

وبعد الانتهاء من فرم كمية البصل كاملة نحضر أكياس بلاستيكية شفافة أو أكياس التفريز ونوزع فيها البصل بحيث نضع في كل كيس كمية من البصل تتناسب مع استخدامنا في المرة الواحدة حتى لا نضطر إلى إخراج كيس البصل وإعادته للفريزر عدة مرات مما قد يؤدي إلى فساده.

ملحوظة: عند تعبئة البصل بالأكياس نفرغها من الهواء جيدا ثم نغلق الأكياس بإحكام ونرصها بالفريزر فوق بعضها.

ترشيحاتنا

مصدر أمنى يكشف تفاصيل تصفية عنصرين إجراميين وإصابة ضابطين بسوهاج

شوبير يفجر مفاجأة.. «كوبر» مديرا فنيا لمنتخب الأرجنتين فى مونديال روسيا.. فيديو

شاهد .. شوبير ينشر فضيحة فى مكالمة مسربة عن فرق المراكز

شاهد.. موقف محرج لـ إبراهيم عبد الجواد على الهواء بسبب رسالة مشجع أهلاوي

مكرم محمد أحمد: «المصري اليوم» اعترفت بالخطأ وستعتذر للمصريين ..فيديو

شاهد.. لحظة تصادم حافلتي شركة نفط الكويت ووفاة 5 مصريين

رئيس نادي الرجاء: «هشجع الأهلي في أي مباراة قادمة»

4 طرق للتخلص من آلام تسوس الأسنان

شاهد.. رد عمرو أديب على معارضي عودة أبو تريكة إلى مصر

حسن شحاتة: «نفسي أرجع للمنتخب تاني.. والأهلي بلا منافس في الدوري».. فيديو

الفنان أحمد خليل يكشف تفاصيل زواجه من فتاة ألمانية.. فيديو

خيري رمضان: الظروف الحالية في حاجة إلى مزيد من حرص الإعلاميين ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. عاصى الحلانى في صور جديدة من كواليس كليب "نسايم الحرية"

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد المرحلة 32.. محمد صلاح يحلق في الصدارة منفردا

تكريم «صبحي» في حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي .. صور

انفوجراف.. محمد صلاح يعادل الرقم القياسي لـ «عميد المحترفين» المصريين في الخارج

شاهد.. مراسم توقيع إدارة وتسيير خط النقل السياحي أسوان - حلفا

فيديو

جهاد جريشة: معسكر إيطاليا سيكون قبل الأخير لحكام المونديال .. فيديو
جريشة: اختبارات الحكام للانضمام لكأس العالم قاسية .. فيديو
عصام عبدالفتاح: أطالب جريشة بالهدوء والتركيز في الفترة القادمة .. فيديو
مصطفى عبدالخالق: قضية التحفظ على موظفين في الزمالك قيد التحقيقات .. فيديو
تعرف على كذبة أبريل من شوبير .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟