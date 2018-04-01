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برلمان

ضم 3 شخصيات عامة إلى «الأعلى لمكافحة الإرهاب»

الأحد 01/أبريل/2018 - 08:16 م
البرلمان
البرلمان
فريدة علي وماجدة بدوي ومحمود إبراهيم
اقترح النائب كمال أحمد، ضم عدد من الجهات والشخصيات للمجلس الاعلي للارهاب، ليعبر عن المجتمع وحتى لا تكون له طبيعة رسمية فقط.

واقترح "احمد" ، خلال اجتماع اللجنة التشريعية بالبرلمان لمناقشة قانون المجلس الأعلى للإرهاب المقدم من الحكومة ، ضم ممثلين عن المجلس القومي لحقوق الانسان، والقومي للمرأة وعدد من الشخصيات العامة للمجلس .

وقال اللواء كمال عامر، إنه من حق رئيس المجلس، ان يختار من يشاء للاستفادة بخبراته.

ووافقت اللجنة على ضم الشخصيات العامة خلال الاجتماع بحيث يتم ضم 3 شخصيات عامة للمجلس بقرار جمهوري.

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