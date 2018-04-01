ضم 3 شخصيات عامة إلى «الأعلى لمكافحة الإرهاب»

اقترح النائب كمال أحمد، ضم عدد من الجهات والشخصيات للمجلس الاعلي للارهاب، ليعبر عن المجتمع وحتى لا تكون له طبيعة رسمية فقط.



واقترح "احمد" ، خلال اجتماع اللجنة التشريعية بالبرلمان لمناقشة قانون المجلس الأعلى للإرهاب المقدم من الحكومة ، ضم ممثلين عن المجلس القومي لحقوق الانسان، والقومي للمرأة وعدد من الشخصيات العامة للمجلس .



وقال اللواء كمال عامر، إنه من حق رئيس المجلس، ان يختار من يشاء للاستفادة بخبراته.



ووافقت اللجنة على ضم الشخصيات العامة خلال الاجتماع بحيث يتم ضم 3 شخصيات عامة للمجلس بقرار جمهوري.